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Головна війна з Росією Голова Євроради заявив Путіну про відповідальність РФ за встановлення миру на сході України

Голова Євроради заявив Путіну про відповідальність РФ за встановлення миру на сході України

24 листопада, 2021 середа
21:47

Голова Європейської Ради Шарль Мішель поговорив телефоном із президентом Росії Володимиром Путіним та заявив про відповідаьлність РФ за врегулювання збройного конфлікту на сході України

Про це Шарль Мішель овідомив у Twitter.

"Наголосив на відповідальності Росії за просування мирного врегулювання на сході України", - написав Мішель.

Голова Євроради зазначив, що Євросоюз уважно стежить за нарощуванням російських сил на кордоні з Україною.

Також Шарль Мішель додав, що говорив із Путіним про мир між Вірменією та Азербайджаном і міграційну кризу на білоруському кордоні. 

  • Нагадаємо, місія України в ОБСЄ повідомила, що за час розпочатого в 2020 році "перемир'я" у зоні ООС загинули 66 українських військових, 275 людей зазнали поранень.
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російска військова агресія
Європейский Союз
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