Голова Євроради заявив Путіну про відповідальність РФ за встановлення миру на сході України
Голова Європейської Ради Шарль Мішель поговорив телефоном із президентом Росії Володимиром Путіним та заявив про відповідаьлність РФ за врегулювання збройного конфлікту на сході України
Про це Шарль Мішель овідомив у Twitter.
"Наголосив на відповідальності Росії за просування мирного врегулювання на сході України", - написав Мішель.
Голова Євроради зазначив, що Євросоюз уважно стежить за нарощуванням російських сил на кордоні з Україною.
Також Шарль Мішель додав, що говорив із Путіним про мир між Вірменією та Азербайджаном і міграційну кризу на білоруському кордоні.
- Нагадаємо, місія України в ОБСЄ повідомила, що за час розпочатого в 2020 році "перемир'я" у зоні ООС загинули 66 українських військових, 275 людей зазнали поранень.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.82
Купівля 26.82Продаж 27.1
-
EUR
Купівля 30.01Продаж 30.46
- Актуальне
- Важливе