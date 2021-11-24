Голова Євроради заявив Путіну про відповідальність РФ за встановлення миру на сході України

Про це Шарль Мішель овідомив у Twitter.



"Наголосив на відповідальності Росії за просування мирного врегулювання на сході України", - написав Мішель.



Голова Євроради зазначив, що Євросоюз уважно стежить за нарощуванням російських сил на кордоні з Україною.



Також Шарль Мішель додав, що говорив із Путіним про мир між Вірменією та Азербайджаном і міграційну кризу на білоруському кордоні.

Нагадаємо, місія України в ОБСЄ повідомила, що за час розпочатого в 2020 році "перемир'я" у зоні ООС загинули 66 українських військових, 275 людей зазнали поранень.