Гол ексфутболіста "Шахтаря" приніс МЮ першу перемогу під керівництвом нового тренера
У 15-му турі чемпіонату Англії "Манчестер Юнайтед" переграв "Крістал Пелас" та здобув першу перемогу під керівництвом нового головного тренера - Ральфа Рангніка
Про це повідомляє Еспресо.TV.
МЮ вийшов вперед лише на 77-й хвилині, коли забив бразилець Фред, який перейшов до англійського клубу з "Шахтаря".
"Манчестер Юнайтед" переміг "Крістал Пелес" 1:0 та здобув першу перемогу після призначення німця Ральфа Рангніка головним тренером.
МЮ набрав 24 очка та піднявся на шосту позицію. "Крістал Пелес" з 16 пунктами - 12-й.
Чемпіонат Англії
15-й тур
5 грудня
"Манчестер Юнайтед" - "Крістал Пелес" 1:0
Гол: Фред, 77
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Нагадаємо, 29 листопада "Манчестер Юнайтед" оголосив про призначення Ральфа Рангніка на посаду головного тренера.
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