Гол ексфутболіста "Шахтаря" приніс МЮ першу перемогу під керівництвом нового тренера

Про це повідомляє Еспресо.TV.

МЮ вийшов вперед лише на 77-й хвилині, коли забив бразилець Фред, який перейшов до англійського клубу з "Шахтаря".

"Манчестер Юнайтед" переміг "Крістал Пелес" 1:0 та здобув першу перемогу після призначення німця Ральфа Рангніка головним тренером.

МЮ набрав 24 очка та піднявся на шосту позицію. "Крістал Пелес" з 16 пунктами - 12-й.

Чемпіонат Англії

15-й тур

5 грудня

"Манчестер Юнайтед" - "Крістал Пелес" 1:0

Гол: Фред, 77

Нагадаємо, 29 листопада "Манчестер Юнайтед" оголосив про призначення Ральфа Рангніка на посаду головного тренера.

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