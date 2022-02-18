Голова Мюнхенської конференції назвав "притягнутими за вуха" вимоги РФ щодо "гарантій безпеки"

Про це Ішингер заявив в ефірі телеканалу ARD, повідомляє DW.



Голова Мюнхенської конференції з безпеки вважає помилкою відсутність представників уряду Росії на цьому форумі, що відкриється у п'ятницю, 18 лютого. За його словами, сотні лідерів, які приїдуть на конференцію, дуже шкодуватимуть, що Росія не бере участі у ній.



Основною темою зустрічі у Мюнхені стане питання, "що ж необхідно зробити, щоб російська сторона нарешті залишила цей загрозливий сценарій уздовж українського кордону та повернулася за стіл дипломатичних переговорів".



Політик назвав "притягнутими за вуха" вимоги РФ надати їй "гарантії безпеки", оскільки НАТО, як нагадав Ішингер, за останні 18 років не зробила жодного кроку до подальшого розширення на схід.



"З якого дива зараз, через 18 років, порушувати це питання? Членство України в НАТО не обговорюється", - заявив він.



На думку Ішингера, за російськими вимогами до Заходу насправді ховається глибше бажання повернутися до ситуації, в якій Росія була б оточена підлеглими країнами, змушеними відмовитися "від своєї повної незалежності". Але "з цього, звичайно, нічого не вийде", попередив глава Мюнхенської конференції з безпеки.



"Тут, у Мюнхені, ми хочемо знову зібратися, щоб сказати: кожна європейська держава повинна мати можливість самостійно визначати свою долю. І при цьому не загрожувати іншим", - сказав Ішингер і додав, що "ніхто не загрожує Росії".



Президент РФ Володимир Путін відмовився особисто приїжджати на Мюнхенську конференцію з безпеки, яка пройде 18-20 лютого в готелі Bayerischer Hof у столиці Баварії.



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