Голова МЗС Німеччини закликала реформувати Римський статут

Про це інформує Укрінформ.

"Я вважаю, що ми перебуваємо у вирішальному моменті, коли можна досягти того, що раніше було неможливо: реформувати Римський статут, аби злочин агресії міг переслідуватися Міжнародним кримінальним судом. Оскільки відомо, що нинішня лазівка ​​в міжнародному праві унеможливлює притягнення лідерів Росії до відповідальності за порушення миру перед Міжнародним кримінальним судом", - сказала Бербок на під час виступу на нараді керівників німецьких дипломатичних відомств у Берліні, яка відбувається раз на рік.

Голова німецького МЗС наголосила на тому, що злочин агресії не повинен залишитися безкарним. За її словами, це важливо насамперед для України, а також для всіх країн, яким може загрожувати агресія з боку "могутнішого" сусіда.



Крім того, Бербок наголосила про необхідність "сміливо" реформувати Євросоюз, який готується до нової хвилі розширення.

Зазначається, що Берлін ініціював процес з деякими партнерами стосовно реформи ухвалення рішень у галузі спільної зовнішньої та безпекової політики кваліфікованою більшістю. Так, до кінця року в Берліні має відбутися конференція, одною з тем якої буде саме це питання.

"Потребує реформування і Рада Безпеки ООН, міжнародні фінансові установи, органи охорони здоров’я, такі формати, як G20, ВТО тощо", - додала міністерка.

Вона також зауважила, що Німеччина активно бере на себе більше відповідальності останнім часом, зокрема, стосовно ініціювання реформ.

Довідково: Римський статут Міжнародного Кримінального Суду - це міжнародний договір, ухвалений на дипломатичній конференції в Римі 17 липня 1998 року. Він набрав чинності з 1 липня 2002 року. Станом на вересень 2019 року Римський статут підписали всього 155 держав (Україна зробила це 20 січня 2000 року), але ратифікували 122 держави (Україна не ратифікувала). Статут встановлює коло діяльності, юрисдикцію і структуру суду.