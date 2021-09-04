Головнокомандувач ЗСУ заявив, що хотів би проїхатися танком по Червоній площі та Арбату

Про це Залужний заявив у "Рандеву з Яніною Соколовою", повідомляє програма у facebook.

На запитання, чи хотів би він проїхатися танком по Красній площі у столиці Росії, Залужний відповів ствердно.

"Напевно, так. По-чесному – так", – сказав Залужний.

На запитання ведучої, чи з прапором та музикою, головнокомандувач ЗСУ також відповів ствердно. Він додав, що по Арбату теж хотів би проїхатися.

"Але акуратно, тому що це пам'ятник, а то – символ", - сказав Залужний.

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