Головнокомандувач ЗСУ заявив, що хотів би проїхатися танком по Червоній площі та Арбату
Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що хотів би проїхатися танком по Червоній площі та Арбату в Москві
Про це Залужний заявив у "Рандеву з Яніною Соколовою", повідомляє програма у facebook.
На запитання, чи хотів би він проїхатися танком по Красній площі у столиці Росії, Залужний відповів ствердно.
"Напевно, так. По-чесному – так", – сказав Залужний.
На запитання ведучої, чи з прапором та музикою, головнокомандувач ЗСУ також відповів ствердно. Він додав, що по Арбату теж хотів би проїхатися.
"Але акуратно, тому що це пам'ятник, а то – символ", - сказав Залужний.
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