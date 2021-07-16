“Гончаренко - найвідповідальніший, Рабінович - найбезвідповідальніший”: експерт про дослідження роботи Верховної Ради 9-го скликання

Про це вона повідомила в ефірі програми “Коментар з Христиною Шкудор” на Еспресо.TV

“Досліджень про роботу Верховної Ради насправді досить багато. Одне з найцікавіших - це те, що стосується персональної відповідальності та тих народних депутатів, хто найбільше обіцяє. Серед таких колишній народний депутат від фракції “Слуга народу”, а нині позафракційний, Олександр Дубінський. Він є і був досить публічною особою і саме він є одним із лідерів списку тих, хто найбільше провалив своїх обіцянок”, - розповіла Пітєніна.



Вона зазначила, що список тих народних депутатів, які найбільше виконали свої обіцянки, очолив народний депутат від фракції “Європейська солідарність” Олексій Гончаренко. Але, як зауважила Пітєніна, такий успіх Гончаренка зумовлений в тому, що він обіцяє прості речі. За її словами, це підтримка певних законопроєктів.



“Також деякі народні депутати від фракції “Голос” дотримуються своїх обіцянок та прописаної передвиборчої програми. Теж саме можна і сказати про “Слуга народу”, оскільки в їхній фракції теж є поодинокі випадки дотримання своїх обіцянок. Серед безвідповідальних же народних депутатів лідером є Вадим Рабінович. Але, крім того, що ми відслідковували персональну відповідальність нардепів, зрозуміло, що дивились статистику пофракційного голосування. Зокрема, як виконуються передвиборчі програми партій”, - додала Пітєніна.



Так, за словами Пітєніної, майже однаковий результат мають фракції “Слуга народу” та “Голос”, оскільки ці партії мають схожі програми і майже ідентично ці фракції голосували.



“Що стосується “ОПЗЖ”, то вони досить дивно себе поводять. Дивно, оскільки вони не підтримують навіть те, що обіцяли і голосують проти тих законопроєктів, які вони обіцяли підтримати в своїх передвиборчих програмах. Єдине, за що вони голосували і що було в їхній програмі це повернення до відкритих списків. Але є і народні депутати від фракції “ОПЗЖ”, які і за це не голосували. Вони входять до списку нардепів разом із деякими мажоритарниками, які за два роки не виконали жодної своєї обіцянки”, - зауважила вона.





Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb