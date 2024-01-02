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Грибна підлива з печериць зі сметаною
Як приготувати смачну грибну підливу з печериць? Ця страва дуже просто й швидко готується. Можна варіювати спеції на свій смак, а замість печериць узяти лісові гриби
Інгредієнти для грибної підливи:
- печериці - 400 г
- пшеничне борошно - 1 чайн. л.
- цибуля ріпчаста - 1 шт.
- сметана - 2 стол. л.
- сіль - до смаку
- олія - 2 стол. л.
Покрокове приготування грибної підливи зі сметаною
- цибулю почистіть, наріжте дрібними кубиками
- на сковороді розігрійте олію, додайте цибулю, обсмажте до золотистого кольору на середньому вогні приблизно 6 хв.
- печериці помийте, обсушіть гриби, наріжте кубиками, всипте нарізані гриби в сковороду до цибулі, посоліть
- обсмажуйте гриби на середньому вогні близько 10 хв. до повного випаровування вологи та золотистого кольору
- розчиніть у 150 мл води борошно
- ретельно розмішайте, щоб не було грудочок
- влийте в сковороду воду з борошном
- додайте в підливу ваші улюблені приправи, орієнтуйтеся на власний смак, варити 3 хв.
- соус швидко загусне, тоді додайте сметану й перемішайте
- зніміть підливу з вогню.
Смачного!
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