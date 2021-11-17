Громадський простір у Гостинному дворі: Мінкульт відновить київську пам'ятку
Міністерство культури та інформаційної політики України розпочинає проєкт з відновлення історичної пам'ятки Києва Гостинний двір
Про це повідомляє пресслужба Мінкульту.
"Реставратори, архітектори, урбаністи, історики, культурні менеджери, громадськість, а також представники державної та міської влади зберуться на проєктному семінарі "Гостиний двір: фокус уваги - візія", щоб розробити покрокову Дорожню карту реставрації та розвитку Гостиного двору в Києві. Вперше в Україні історичне місце відреставрують з урахуванням потреб сучасних містян. Йдеться не тільки про ремонт будівлі, але і про нове життя всієї Контрактової площі", - йдеться у повідомленні.
Фахівці проведуть опитування киян та мешканців Подолу щодо їх бачення Гостиного двору. Пізніше експерти із різних сфер дослідять стан будівлі Гостинного двору та навколишню територію.
Тривалий час Гостинний двір був у занедбаному стані: у будівлі значні ушкодження, зруйновані інженерні системи, і засмічена територія.
Довідка: Гостинний двір - монументальний торговий комплекс на Контрактовій площі на Подолі, частково зведений у 1809-1813 роках. За часів експрезидента Віктора Януковича його планували перебудувати під торговельно-офісний центр. У лютому 2018 року суд повернув будівлю Гостинного двору державі. Вона була передана в управління Фонду держмайна України. 19 травня 2021 року Гостинному двору надали статус пам'ятки культурної спадщини національного значення. Будівля була передана в управління МКІП.
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