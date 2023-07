Про це сказав у інтерв'ю YouTube-каналу Еспресо телеведучий, військовий і есеїст Павло Казарін.

"Ті гроші, які ми отримали з Заходу, ми все одно не зможемо спрямувати на оборонні потреби. Тож те, що деякі проєкти роблять за ці донорські гроші, мене насправді не дуже турбує. А те, що іноді місцеві бюджети витрачають гроші на, скажімо так, не дуже обов'язкові речі на кшталт барабанів у бомбосховищах, – це потрібно було б змінити", – зазначив він.

Звідки надходять гроші на безпеку й оборону та невійськові потреби в Україні

Згідно з інформацією Мінфіну, за перші шість місяців 2023 року найбільше коштів з держбюджету спрямовано на військові потреби. Зокрема, із 1408,3 млрд грн загальної суми видатків на грошове утримання військових витратили 441,9 млрд грн, на підтримку ЗСУ – 230,3 млрд грн. При цьому доходи держбюджету за пів року становили трохи менш ніж 870 млрд грн. Тобто на фінансування війська витрачається левова частка бюджетних коштів.

Щодо фінансової підтримки галузей, не пов’язаних з безпекою та обороною, то гроші на ці сфери фактично вже другий рік поспіль надходять від міжнародних партнерів. Це допомога у вигляді кредитів і грантів, і умовою її використання є те, що ці кошти не можна використовувати на військові потреби.

Так, у 2022 році через цільовий фонд Світового банку в рамках проєкту "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" (Public Expenditures for Administrative Capacity Endurance in Ukraine, PEACE in Ukraine, PEACE) іноземні партнери надали Україні 495 млрд грн. Метою проєкту є часткова компенсація видатків держбюджету, зокрема соціальних і гуманітарних, не пов’язаних зі сферою безпеки й оборони. Тобто це фінансування пенсій, зарплат бюджетникам, різноманітних видів соціальної допомоги, субсидій тощо.

Як зазначив нещодавно міністр фінансів України Сергій Марченко, загалом є зобов’язання від донорів надати до 42,5 млрд доларів США макрофінансової підтримки у 2023 році для фінансування дефіциту держбюджету України.

Місцеві бюджети та кошти на оборону держави

За даними Мінфіну, за перше півріччя 2023 року надходження до місцевих бюджетів зросли на 42,5 млрд грн порівняно з аналогічним періодом 2022 року. Завдяки цьому, зокрема, органи місцевого самоврядування мають змогу забезпечувати фінансування першочергових потреб на місцевому рівні.

Утім Бюджетний кодекс України й закон про місцеве самоврядування забороняють здійснювати з місцевих бюджетів закупівлі, пов’язані з обороною держави. У цій сфері органи місцевого самоврядування здійснювати видатки лише на територіальну оборону.

Водночас у суспільстві дедалі гостріше виникають дискусії стосовно доцільності, раціональності та прозорості використання коштів місцевих бюджетів на ті або інші потреби, не пов’язані з фінансуванням армії. Як-от щодо необхідності барабанів в укриттях.

Барабани для сховищ у Києві та мільйони на укриття на Закарпатті

Одним з найгучніше обговорюваних випадків недоцільного витрачання коштів з місцевих бюджетів стала закупівля шкіряних барабанів для укриття.

14 червня стало відомо, що в Києві управління освіти закупило в укриття барабани за 900 тис. грн. Після розголосу голова Дніпровської РДА Павло Бабій заявив, що ініціювали службове розслідування стосовно доцільності придбання барабанів для облаштування укриттів. А відтак договір на закупівлю музичних інструментів розірвали.

Не меншого розголосу набув випадок із коштами на ще одне укриття. Цього разу - в дитячому таборі на Закарпатті. 19 липня стало відомо, що Шевченківська РДА Києва $400 тис. будує укриття у дитячому таборі "Зачарована долина" в Хустському районі Закарпатської області. Раніше для табору купили елітний мікроавтобус за 2 мільйони гривень.