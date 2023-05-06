Гвоздик пройшов зважування перед боєм в андеркарді поєдинку за титул абсолютного чемпіона
Український боксер Олександр гвоздик вклався у ліміт напівважкої ваги перед боєм проти латвійця Річардса Болотнікса
Про це повідомляє BoxingNews24.
На церемонії зважування у Гвадалахарі (Мексика) Гвоздик та Болотнікс показали однакову вагу - 79,29 кг та вклалися у ліміт напівважкої ваги (до 79,4 кг).
Для Гвоздика це буде другий поєдинок після того, як він відновив кар'єру після трирічної паузи.
Українець зустрінеться з Болотніксом у ніч проти 7 травня в андеркарді бою між абсолютним чемпіоном світу в другій середній вазі (до 76,2 кг) мексиканцем Саулем Альваресом та британцем Джоном Райдером.
- 12 лютого Олександр Гвоздик здолав мексиканця Жозуе Обандо у першому поєдинку після трирічної перерви.
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