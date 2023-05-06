Про це повідомляє BoxingNews24.

На церемонії зважування у Гвадалахарі (Мексика) Гвоздик та Болотнікс показали однакову вагу - 79,29 кг та вклалися у ліміт напівважкої ваги (до 79,4 кг).

Для Гвоздика це буде другий поєдинок після того, як він відновив кар'єру після трирічної паузи.

Українець зустрінеться з Болотніксом у ніч проти 7 травня в андеркарді бою між абсолютним чемпіоном світу в другій середній вазі (до 76,2 кг) мексиканцем Саулем Альваресом та британцем Джоном Райдером.

???? Popcorn Ready ????



???? Gvozdyk ???????? (18-1-0) vs Bolotniks ???????? (19-6-1)

???? Sat 6-May

????️ Estadio Akron ????????

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???? Leave Us Your Prediction!#Boxing pic.twitter.com/IzcqtCUjgf — BOX.LIVE (@boxIive) May 4, 2023