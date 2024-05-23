"Очі Перемоги”: Збір на дрони для ЗСУ
Телеканал "Еспресо” та Благодійний фонд Ірини Коваль закликають долучитися до збору на дрони та комплектуючі для артилерійської розвідки 100-ї бригади ЗСУ, що несе службу на пекельному сході
Перша партія, яку необхідно закупити: DJI MAVIC PRO FLY MORE COMBO покращена модель - 8 штук та MAVIC 3T - 5 штук.
Наразі квадрокоптери - це "очі в небі”, що пильнують безпеку та надають можливість впевнено йти вперед як під час штурму, так і під час розвідки. Дрони дають змогу зібрати цінну інформацію, їх можна використовувати як зброю, ними можна доставляти медикаменти і навіть боєприпаси. Але найголовніше - вони зберігають життя наших військових.
Ваш донат – це важливий внесок у підтримку захисників на передовій. Допоможіть військовим зберегти своє життя та обороняти наш спокій.
Наша ціль - 2 500 000 грн
Посилання на банку
https://send.monobank.ua/jar/5Qxg2dyZZV
Номер картки банки:
5375 4112 1830 0775
Номер картки ПриватБанку:
5168 7450 2226 2494
Поповнення за реквізитами фонду:
Найменування отримувача:
БО БФ ІРИНИ КОВАЛЬ
Код отримувача:
45050685
Рахунок отримувача:
UA033052990000026003041031630
Назва банку:
АТ КБ "ПРИВАТБАНК”
або
Банк одержувача: АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК” Київ ,Україна, 322001
Номер поточного рахунку клієнта одержувача: UA713220010000026001200000558
ЗКПО (ЄДРПОУ) одержувача: 45050685
Одержувач: БО "БФ ІРИНИ КОВАЛЬ”
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