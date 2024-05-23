"Очі Перемоги”: Збір на дрони для ЗСУ

Перша партія, яку необхідно закупити: DJI MAVIC PRO FLY MORE COMBO покращена модель - 8 штук та MAVIC 3T - 5 штук.

Наразі квадрокоптери - це "очі в небі”, що пильнують безпеку та надають можливість впевнено йти вперед як під час штурму, так і під час розвідки. Дрони дають змогу зібрати цінну інформацію, їх можна використовувати як зброю, ними можна доставляти медикаменти і навіть боєприпаси. Але найголовніше - вони зберігають життя наших військових.

Ваш донат – це важливий внесок у підтримку захисників на передовій. Допоможіть військовим зберегти своє життя та обороняти наш спокій.

Наша ціль - 2 500 000 грн

Посилання на банку

https://send.monobank.ua/jar/5Qxg2dyZZV

Номер картки банки:

5375 4112 1830 0775

Номер картки ПриватБанку:

5168 7450 2226 2494

Поповнення за реквізитами фонду:

Найменування отримувача:

БО БФ ІРИНИ КОВАЛЬ

Код отримувача:

45050685

Рахунок отримувача:

UA033052990000026003041031630

Назва банку:

АТ КБ "ПРИВАТБАНК”

або

Банк одержувача: АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК” Київ ,Україна, 322001

Номер поточного рахунку клієнта одержувача: UA713220010000026001200000558

ЗКПО (ЄДРПОУ) одержувача: 45050685

Одержувач: БО "БФ ІРИНИ КОВАЛЬ”