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"Очі Перемоги”: Збір на дрони для ЗСУ

23 травня, 2024 четвер
14:38
Волонтери.Еспресо

Телеканал "Еспресо” та Благодійний фонд Ірини Коваль закликають долучитися до збору на дрони та комплектуючі для артилерійської розвідки 100-ї бригади ЗСУ, що несе службу на пекельному сході

Зміст

Перша партія, яку необхідно закупити: DJI MAVIC PRO FLY MORE COMBO покращена модель - 8 штук та MAVIC 3T - 5 штук. 

Наразі квадрокоптери - це "очі в небі”, що пильнують безпеку та надають можливість впевнено йти вперед як під час штурму, так і під час розвідки. Дрони дають змогу зібрати цінну інформацію, їх можна використовувати як зброю, ними можна доставляти медикаменти і навіть боєприпаси. Але найголовніше - вони зберігають життя наших військових.

Ваш донат – це важливий внесок у підтримку захисників на передовій. Допоможіть військовим зберегти своє життя та обороняти наш спокій.

Наша ціль -  2 500 000 грн

Посилання на банку
https://send.monobank.ua/jar/5Qxg2dyZZV 

Номер картки банки:
5375 4112 1830 0775

Номер картки ПриватБанку:
5168 7450 2226 2494 

Поповнення за реквізитами фонду:

Найменування отримувача:
БО БФ ІРИНИ КОВАЛЬ
Код отримувача:
45050685
Рахунок отримувача:
UA033052990000026003041031630
Назва банку:
АТ КБ "ПРИВАТБАНК”

або 

Банк одержувача: АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК” Київ ,Україна, 322001
Номер поточного рахунку клієнта одержувача: UA713220010000026001200000558
ЗКПО (ЄДРПОУ) одержувача: 45050685
Одержувач: БО "БФ ІРИНИ КОВАЛЬ”

Теги:
Новини
ЗСУ
Війна з Росією
безпілотник
Військові новини
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