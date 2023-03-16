Ігнат пояснив, які ракети не може збити українська ППО та чому
Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат пояснив, які ракети українська ППО не може збити та чому. У списку таких ракет опинилися X-22, "Іскандер" та РСЗВ
Про це він сказав у інтерв'ю "24 каналу".
Ігнат розповів, що можливість збивати певні ракети залежить від комплексів, які є на озброєнні в Україні.
За його словами, Україна не може збивати балістичні ракети, зокрема "Іскандер-М", які противник багато застосовував на початку війни. Наразі весь стратегічний запас "іскандерів" росіяни витратили, тож тепер використовують більш застарілі комплекси "Точка-У". Речник зазначив, що ППО також не може перехоплювати РСЗВ, як от "Смерч". До балістичних ракет також відносяться С-300, які росіяни активно використовують в прифронтових зонах.
"Всі ці ракети летять швидко – по балістичній траєкторії і фактично падають на ціль з величезною швидкістю. Для того, щоб збити те, що вже падає, потрібні спеціальні зенітні ракетні системи", - пояснює Ігнат.
Також, українська ППО наразі не може збивати ракети типу Х-22, оскільки "при заході на ціль вона фактично пікірує, як балістика". Він також зазначив, що саме така ракета знесла будинок у Дніпрі.
Ігнат розповів, що жодна з понад 120 ракет Х-22, які були випущені з початку повномасштабної агресії, не була збита.
"Коли ракета летить з такою великою швидкістю і входить у зону ураження зенітного ракетного комплексу, в нашої бойової обслуги С-300, скажімо, є усього до 40 секунд, щоб її виявити обзорним радаром, безпосередньо захопити радаром підсвіту та здійснити пуск ракети. Цього часу фізично замало операторам застарілого радянського комплексу для успішного виконання такого завдання", - пояснив речник.
Також, українська ППО не може збивати надзвукові протикорабельні крилаті ракети берегового базування Р-800 "Онікс" та гіперзвукові аеробалістичні ракети Х-47 "Кинджал".
"Складність її (Х-47, - прим. ред.) ураження умовно в кілька разів вища, ніж тієї ж Х-22, через значно вищу швидкість польоту, ще менший час на реагування техніки і людини", - сказав речник.
Він зазначив, що також не збиваються "вузькопрофільні" авіаційні протирадіолокаційні ракети Х-31П та подібні ракети "повітря-земля" меншої дальності.
Ігнат пояснив, що аби збивати всі ці ракети, Україні необхідні комплекси ЗРК Patriot та FSAF SAMP/T
Зараз основні комплекси, які на озброєнні в України - це Бук-М1 та С-300. Це зенітні керовані ракети, які можуть збивати як літаки, так і крилаті ракети. Завдяки ним ЗСУ може знищувати:
- "Калібр" (3М14) – крилата ракета морського базування;
- Х-101/Х-555/Х-55 – крилаті ракети повітряного базування;
- Р-500 (9М728) – крилата ракета наземного базування зі складу комплексу Іскандер-К;
- Х-59 – керована авіаційні ракета "повітря-земля";
- Х-35 – протикорабельна ракета повітряного, морського або берегового базування.
Речник також пояснив, що за міжнародними нормами, навіть 305 збитих ракет вважається успішною роботою ППО.
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