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Імбирне печиво. Простий класичний рецепт приготування
Хрустке, смачне, ароматне - це печиво стало мало не одним із символів Нового року, неодмінною прикрасою святкового столу та чудесним солодким подарунком
Інгредієнти для імбирного печива:
- пшеничне борошно - 300 г
- вершкове масло - 100 г
- цукор - 100 г
- одне яйце
- дві столові ложки меду
- пів чайної ложки соди
- імбир – дві чайні ложки
- кориця - одна чайна ложка
- спеції (за смаком)
Покроковий рецепт приготування імбирного печива:
- змішуємо борошно, корицю і спеції
- в іншій посудині змішуємо масло кімнатної температури і цукор
- збиваємо міксером до однорідного стану
- додаємо яйце
- збиваємо
Фото: gettyimages
- додаємо розтоплений мед
- перемішуємо
- борошно зі спеціями поволі додаємо до масляної маси
- вимішуємо
- залишаємо трохи борошна для припилення поверхні і вимішування тіста
- замішуємо тісто до стану, щоб не липло до рук
- відправляємо на годину тісто під харчову плівку в холодильник
- вирізаємо за допомогою формочок для печива фігурки
- викладаємо їх на деко, застелене пергаментом
- робимо відступи між печивом
- випікаємо печиво 15 хвилин до золотистого кольору в духовці при температурі 180 градусів.
Смачного!
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