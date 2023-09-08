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Імбирне печиво. Простий класичний рецепт приготування

8 вересня, 2023 п'ятниця
18:00
рецепти імбирне печиво

Хрустке, смачне, ароматне - це печиво стало мало не одним із символів Нового року, неодмінною прикрасою святкового столу та чудесним солодким подарунком

Інгредієнти для імбирного печива:

  • пшеничне борошно - 300 г
  • вершкове масло - 100 г
  • цукор - 100 г
  • одне яйце
  • дві столові ложки меду
  • пів чайної ложки соди
  • імбир – дві чайні ложки
  • кориця - одна чайна ложка
  • спеції (за смаком)

Покроковий рецепт приготування імбирного печива:

  • змішуємо борошно, корицю і спеції
  • в іншій посудині змішуємо масло кімнатної температури і цукор
  • збиваємо міксером до однорідного стану
  • додаємо яйце
  • збиваємо

імбирне печиво

Фото: gettyimages

 
  • додаємо розтоплений мед
  • перемішуємо
  • борошно зі спеціями поволі додаємо до масляної маси
  • вимішуємо
  • залишаємо трохи борошна для припилення поверхні і вимішування тіста
  • замішуємо тісто до стану, щоб не липло до рук
  • відправляємо на годину тісто під харчову плівку в холодильник
  • вирізаємо за допомогою формочок для печива фігурки
  • викладаємо їх на деко, застелене пергаментом
  • робимо відступи між печивом
  • випікаємо печиво 15 хвилин до золотистого кольору  в духовці при температурі 180 градусів.

Смачного!

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