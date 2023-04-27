Проте, у цій ситуації є одна велика проблема. Всі ці блокування важко назвати законними й вони мало корелюються із правами людини. Про це може розповісти будь-який правник. Дійсно, відповідного законодавства в Україні не існує і по суті єдиним інструментом для усунення ворожих ресурсів з українського інфопростору є Закон про санкції, хоч і сам закон зовсім не про це.

Як розповів Олександр Ольшанський, якого називають батьком українського інтернету, така ситуація грозить чималими зловживаннями.

"По правильному воно має відбуватися через закон. Зрештою, треба доводити це питання до ладу, щоб воно не перетворилося у систему і ми не стали як РФ. Треба розуміти, що ці механізми блокування є небезпечними – без рішення суду, без будь-яких процедур", – коментує "Еспресо" Олександр Ольшанський.

Проте, він також зазначає, що не можна випускати з уваги того факту, що Україна перебуває у стані війни. Батько "укрнету" порівнює блокування ворожих сайтів із роздачею зброї людям у Києві, коли окупанти були зовсім близько:

"З іншої сторони, коли у Києві людям роздавали автомати, це також було небезпечно. Це та ціна, яку ми платимо за цю війну. Як суспільству, нам треба визначатися, що нам зараз є важливіше, бо у цій ситуації правильного рішення немає".

У період війни, додає підприємець, не всі дії можуть вписуватися у законодавство і більшість провайдерів, на його думку, з цим погоджуються.

"Моя позиція така – мені це не подобається, але якщо це збереже комусь життя, то я можу це терпіти. Якщо ж будуть зловживання, то необхідно розробляти законні процедури. Це навіть моя позиція просто як людини. Якщо існує сайт, який, до прикладу, збирає відомості про ЗСУ чи розповсюджує російську пропаганду, то як я можу сказати, що його блокування є незаконним? Ну є, але стріляти у наших громадян теж незаконно. Десь так само всі на це реагують", – каже Ольшанський.

Довідка

Олександр Ольшанський є відомим українським підприємцем, який стояв у джерелах українського Інтернету, громадським діячем у галузі інформаційних технологій. Також він являється президентом холдингу Internet Invest Group. Засновник цифрового консалтингового агентства "Ольшанський та Партнери". У 2012 і 2013 роках очолив списки ТОП-5 і ТОП-8 людей українського інтернету за версією AIN Awards. Співорганізатор конференції iForum, що проходить щорічно в Києві з 2009 року.