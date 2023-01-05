"Історії Війни", 18:30. Путін не доживе до трибуналу

Брати Капранови завжди боролися із російськими історичними фейками, протидіяли московським маніпуляціям та ворожим імперським наративам – своїми книгами, лекціями з історії, руйнували кремлівські міфи публічними виступами. Однак із початком наступу вирішили - цього замало, і стали боротися із ворогом із допомогою реальної зброї, а згодом повернулися до активної протидії агресору на інформаційному фронті.

Як письменники навчилися керувати кулеметами та гранатометами, як Путін об’єднав українців від Ужгорода до Донецька, яким бачать кінець Путіна і розпад Росії та як Україні посилити боротьбу на інформаційному фронті - говоримо із Віталієм та Дмитром Капрановими у програмі "Історії війни" на "Еспресо" сьогодні о 18.00. Митці, які надихають, підіймають бойовий дух і гартують віру в перемогу всього українського! Не пропустіть!

"Історії війни" з Іриною Узловою - авторська програма – цикл інтерв’ю із військовослужбовцями: відомими людьми, публічними діячами, політиками, лідерами громадської думки, активістами, які із початком повномасштабної війни змінили свою звичну діяльність і пішли добровольцями на фронт, аби зі зброєю в руках захищати українську землю від ворога і наближати Україну до перемоги