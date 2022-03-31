Італія пропонує біженцям з України 12-місячний дозвіл на проживання

Про це пише Euractiv.



Прем'єр-міністр Італії Маріо Драґі підписав указ про тимчасовий захист і допомогу українським біженцям. Він також дозволяє іншим родичам долучитися до біженців.



Документ ухвалили після рішення саміту Європейської ради щодо режиму тимчасового захисту для громадян України, третіх країн, які користуються міжнародним захистом, і їхніх сімей.



Дозволи на 12-місячне проживання в Італії має право видавати поліція.



Крім того, начальник цивільного захисту Фабріціо Курчіо затвердив особливий фонд, який передбачає щомісячний платіж завбільшки з 300 євро на кожного українського біженця. Кошти платитимуть протягом трьох місяців.

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