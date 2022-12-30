Такі дані станом на 30 грудня навела Державна прикордонна служба України.

"З початку повномасштабної війни розпочато понад 2100 кримінальних проваджень: понад 430 з них – за незаконне переправлення осіб, за підробку документів – 1650, за ухилення від призову – більше 20. Понад 950 особам оголошені підозри у вчиненні цих злочинів та більше 350 осіб вже притягнені до кримінальної відповідальності", - йдеться в повідомленні.

Також було зафіксовано понад 400 спроб підкупу прикордонників на суму понад 4,9 млн гривень, зазначили в ДПСУ.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ було зафіксовано 12 випадків виявлення потопельників на українсько-румунській річковій ділянці кордону. Крім того, прикордонники виявили тіла трьох чоловіків, які загинули в горах.

Раніше на Буковині затримали ухилянтів-екстремалів, які намагалися втекти в ЄС гірськими стежками й ледь не замерзли.