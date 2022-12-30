Із початку воєнного стану 12 тис. чоловіків намагалися незаконно залишити Україну, – ДПСУ
Із початку повномасштабного вторгнення РФ і дії воєнного стану 12 тисяч чоловіків намагалися незаконно залишити Україну, 15 із них загинули
Такі дані станом на 30 грудня навела Державна прикордонна служба України.
"З початку повномасштабної війни розпочато понад 2100 кримінальних проваджень: понад 430 з них – за незаконне переправлення осіб, за підробку документів – 1650, за ухилення від призову – більше 20. Понад 950 особам оголошені підозри у вчиненні цих злочинів та більше 350 осіб вже притягнені до кримінальної відповідальності", - йдеться в повідомленні.
Також було зафіксовано понад 400 спроб підкупу прикордонників на суму понад 4,9 млн гривень, зазначили в ДПСУ.
Від початку повномасштабного вторгнення РФ було зафіксовано 12 випадків виявлення потопельників на українсько-румунській річковій ділянці кордону. Крім того, прикордонники виявили тіла трьох чоловіків, які загинули в горах.
- Раніше на Буковині затримали ухилянтів-екстремалів, які намагалися втекти в ЄС гірськими стежками й ледь не замерзли.
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