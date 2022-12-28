Jamala вирушить у свій перший тур Північною Америкою
Виступи відбудуться влітку 2023 у Філадельфії, Нью-Йорку, Чикаго, Торонто, Монреалі, Ванкувері, Сіетлі, Сан-Франциско та Лос-Анджелесі
Українська співачка та сонграйтерка, переможниця конкурсу "Євробачення-2016" Jamala анонсує перші великі гастролі у США й Канаді. Нова програма складатиметься з матеріалу різних періодів, який буде представлений в особливій електронній інтерпретації. Власне, назва туру – Like A Bird – є відсиланням до однойменного треку з альбому All Or Nothing.
Особливу роль у програмі відіграватиме новий EP "Поклик", записаний під час вимушеної розлуки артистки з домом. Мініальбом сповнений посиланнями до рідної культури й водночас теплими почуттями до дому.
З початком повномасштабного вторгнення РФ Jamala стала голосом свого народу, взявши участь у десятках благодійних активацій на підтримку України. Упродовж 2022-го вона відвідала з виступами понад 20 країн. У травні ж цього року отримала відзнаку Атлантичної ради США "За визначне лідерство артиста" – за боротьбу та захист української культури й самобутності під час російського вторгнення. А у грудні того ж року співачка виступила на премії The Kennedy Center Honors, яка щорічно вручається видатним діячам американської культури.
"Мистецтво має надпотужну силу, і з кожним днем я все більше в цьому переконуюся. Кожен виступ, кожна ініціатива – маленький крок до нашої великої перемоги. Моя місія як представниці української культури залишається незмінною – невпинно нагадувати про мій дім, куди прийшла війна. І виступи у США та Канаді – ще одна можливість сказати голосно про це", – Jamala.
Квитки: https://jamala.ua
6/1 - Філадельфія, США
6/2 - Нью-Йорк, США
6/3 - Чикаго, США
6/4 - Торонто, Канада
6/6 - Монреаль, Канада
6/8 - Ванкувер, Канада
6/9 - Сіетл, США
6/10 - Сан-Франциско, США
6/11 - Лос-Анджелес, США
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