Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Суспільство Кабмін прийняв рішення про реорганізацію Національного авіауніверситету. У НАУ обіцяють позов до суду

Кабмін прийняв рішення про реорганізацію Національного авіауніверситету. У НАУ обіцяють позов до суду

13 жовтня, 2023 п'ятниця
15:22
Суспільство НАУ

Кабінет міністрів України у п'ятницю, 13 жовтня, ухвалив рішення про реорганізацію та ліквідацію Національного авіаційного університету: у НАУ заявили, що готують позов до суду

Про це інформує пресслужба НАУ. 

"Вказане рішення суперечить чинному законодавству, грубо порушує принципи автономії ЗВО, гарантовані Законами України, а також є таким, що наносить непоправної шкоди авіаційній галузі держави та іміджу України", - йдеться у повідомленні університету.

У НАУ повідомили, що оскаржуватимуть рішення про реорганізацію у суді. 

Що передувало

27 вересня стало відомо, що Міністерство освіти та науки України ухвалило рішення про реорганізацію Національного авіаційного університету. Про це інформувало видання  LB.ua із посиланням на відповідне розпорядження МОН, надане джерелами в міністерстві. 

Вказано, що на основі НАУ планується утворити два заклади вищої освіти: Київський авіаційний інститут і Державну льотну академію у Кропивницькому. Вони мають стати основою підготовки українських фахівців авіаційної галузі. Крім того, нові ЗВО розроблятимуть та вводитимуть в експлуатацію інноваційні БПЛА. 

"Рішення про реорганізацію НАУ було прийнято через низьку ефективність закладу та його керівництва. Жодного БПЛА після початку повномасштабного вторгнення там не розробили. Мови про розвиток та інвестиції у заклад з таким керівництвом бути просто не може", - пояснив співрозмовник із МОН.

Як зазначили джерела видання у міністерстві, для викладачів та студентів нічого не зміниться: студенти, які вже навчаються у НАУ, продовжать здобувати освіту, а викладачі залишаться працювати на попередніх умовах. 

Після оприлюднення інформації про реорганізацію у НАУ вирішили звернутися до президента України, голови Верховної Ради, прем’єр-міністра та міністра освіти і науки України з закликом зупинити розгляд проєкту розпорядження "Про реорганізацію Національного авіаційного університету". 

"Авторитет університету сьогодні є визнаним у багатьох країнах далекого та близького зарубіжжя (більше 50 країн), для яких протягом багатьох років здійснюється підготовка фахівців авіаційної галузі. Тому припинення цього процесу позначиться не тільки на долі слухачів-іноземців, а також на міжнародних відносинах закладу і галузі в цілому", - наголошено у листі-зверненні. 

Там зазначили, що реорганізація, мовляв, порушить або зруйнує систему, яка "продуктивно працює на розвиток освітньої, авіаційної та оборонної галузей". 

"Насамперед це стосується втрати чинності сертифіката на підготовку Національним авіаційним університетом льотного складу, що практично зупинить підготовку пілотів в Україні", - додали у НАУ. 

Що відомо про нинішнє керівництво НАУ

Ректором Національного авіаційного університету є Максим Луцький. Луцький з 2008 року був проректором з міжнародних зв'язків в Національному авіаційному університеті, а дещо пізніше - першим проректором НАУ. У 2021 році він виграв вибори на посаду ректора.  

Як зазначає громадський рух "Чесно", Луцький екснардеп двох скликань - від БЮТ та Партії Регіонів. На парламентських виборах 2019 року він брав участь як кандидат по 222-му округу від ОПЗЖ. Також Луцький є кумом ексміністра освіти часів Януковича Дмитра Табачника. 

28 листопада міністр освіти Оксен Лісовий підписав наказ про оголошення догани ректору НАУ через порушення ним законодавства про освіту та вимог контракту. 

У пресслужбі МОН уточнили, що у щорічному звіті ректора НАУ не була вказана обов’язкова інформація про рівень досягнення цільових показників діяльності закладу, визначених контрактом. 

Україна
Кабмін
освіта
Кропивницький
новини Києва
Читайте також:
Автор Юрій Мартинович
12 жовтня, 2023 четвер
Що таке сектор Гази та чому палестинці вже майже століття воюють з ізраїльтянами
12 жовтня, 2023 четвер
Як поповнити нестачу вітаміну D узимку: поради від МОЗ
12 жовтня, 2023 четвер
У Києві на блокпості військовий вистрелив у колеса автівки, яку водій не зупинив на вимогу
Київ
+17°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.38
    Купівля 37.38
    Продаж 38.09
  • EUR
    Купівля 39.68
    Продаж 40.71
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, п'ятниця
13 жовтня
15:39
Денис Шевчук (Андрій Ваджра )
"Єдине спасіння для українців - Росія": українському ексрозвіднику, який поширює пропаганду РФ, повідомили про підозру
15:37
Україна ЄС
Віцепрезидентка Єврокомісії відзначила прогрес України у виконанні вимог щодо членства в ЄС
15:28
На фото: Максим Субх
РФ витрачає мільйонні бюджети в Африці на пропаганду та наративи проти України й Заходу, - історик Субх
15:25
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
15:21
Оновлено
Мелітополь
У Мелітополі Рух опору підірвав потяг, який щодня возив із Криму боєприпаси та пальне
15:02
Армія РФ обстріляла рятувальників у Нікополі: двоє з них у лікарні
14:59
Ексклюзив
Путін
Defense Express: Головне завдання РФ - дестабілізувати світ
14:49
За наведення російських ракет "заробила" 150 тис. грн і довічний термін: в Україні винесли вирок агентці ФСБ
14:46
Ентоні Блінкен
Блінкен в Аммані зустрівся з лідером Палестинської автономії
14:20
генпрокуратура
Ексзаступника міністра юстиції підозрюють у розтраті майна на понад 10 млн грн
14:19
Гармата ЗІС-3
"Україна. Розвінчування міфів": у новому ролику розповіли, як культ "перемоги" у Другій світовій перетворився на пропаганду в РФ
13:43
Придністров'я
Україна відкрила пункт пропуску з невизнаним Придністров'ям
13:42
Знищений міст між Ясинуватою та Горлівкою
Підрив моста Горлівка - Ясинувата ускладнює логістику росіянам, - Євлаш
13:30
OPINION
Андрій Кокотюха
Кіно вже не боїться війни
13:27
Мобілізація, повістки
"Захищати Україну доведеться всім": у Міноборони заявили, що знайдуть тих, кого немає у реєстрі військовозобов'язаних
13:22
катування
У Криму катували людину, яка шукала депортованих українських дітей, - правозахисниця
13:05
Ексклюзив
Український ракетний комплекс "Вільха-М"
Україна має перевести економіку на військові рейки, як вже давно зробила Росія, - голова правління Інституту світової політики Шлінчак
13:01
Кіт Гіффен
Автор коміксів Marvel і DC Кіт Гіффен помер у 70 років
12:53
шахрай
Як не стати жертвою шахраїв: НБУ дав поради українцям
12:50
паспорт РФ
РФ не випускає жителів з ТОТ, щоб паспортизувати більше населення, - ДПСУ
12:36
Василь Галайка, розмінування територій
Європейські країни виділять 143 млн євро на розмінування України
12:35
На фото: Ракетоносій РФ "Буян-М"
Вибух у Севастополі: в СБУ і ВМС заявили про атаку морськими дронами, окупанти - про "навчання"
12:34
ПАРЄ
ПАРЄ визнала Путіна диктатором, а РФ - диктатурою
12:33
Данило Гетманцев
Гетманцев про можливе припинення західної допомоги Україні: "У нас погані й дуже погані сценарії"
12:28
Ллойд Остін
Остін: США зможуть підтримувати зброєю одночасно Україну та Ізраїль
12:18
Росіяни вдарили дроном по автівці з цивільними у Бериславі: є загибла
12:16
Україна українці
Територіальні поступки України вважають недопустимими 80% респондентів, навіть якщо це означає тривалу війну, - опитування КМІС
12:16
ХАМАС напав на Ізраїль
В заручниках у ХАМАС можуть бути українці, - посол в Ізраїлі Корнійчук
12:06
школа, вчителька
Стало відомо коли у Києві розпочнуться осінні канікули і скільки триватимуть
12:01
Ллойд Остін
Міністр оборони США Остін приїхав до Ізраїлю
11:50
Львів, приватбанк
ПриватБанк відправлятиме платіжні картки поштою в низку країн Європи: перелік
11:44
холодна осінь
У суботу до +25 °C, проте у неділю очікується похолодання: прогноз на вихідні від Наталки Діденко
11:43
Всеволод Князєв
Квартира в столичних Липках за 1000 грн на місяць: НАЗК склало протокол на голову Верховного Суду Князєва
11:33
крилата ракта "Калібр"
РФ вивела в Чорне море 6 кораблів, один із них – ракетоносій
11:25
Чарльз Браун
Підготовка військових і відновлення підрозділів: Залужний уперше поговорив із новим командувачем армії США Брауном
11:22
Інфографіка
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 13 жовтня: скільки коштує долар і євро в обмінниках
11:19
відключення електроенергії
В Україні знеструмлено 483 населені пункти, з них 4 – через негоду: ситуація в енергосистемі станом на 13 жовтня
11:07
Судовий контроль: Як недоброчесні судді тікають у почесну відставку
10:51
Оновлено
На фото: Покровськ
РФ ударила по центру Покровська: щонайменше одна людина загинула, 13 поранено
10:44
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Біля Авдіївки третій день ворожі авіаудари, артобстріли, атаки наземних сил, ситуація нагадує Бахмут, - Згурець про загострення на фронті
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV