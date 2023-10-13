Кабмін прийняв рішення про реорганізацію Національного авіауніверситету. У НАУ обіцяють позов до суду

Про це інформує пресслужба НАУ.

"Вказане рішення суперечить чинному законодавству, грубо порушує принципи автономії ЗВО, гарантовані Законами України, а також є таким, що наносить непоправної шкоди авіаційній галузі держави та іміджу України", - йдеться у повідомленні університету.

У НАУ повідомили, що оскаржуватимуть рішення про реорганізацію у суді.

Що передувало

27 вересня стало відомо, що Міністерство освіти та науки України ухвалило рішення про реорганізацію Національного авіаційного університету. Про це інформувало видання LB.ua із посиланням на відповідне розпорядження МОН, надане джерелами в міністерстві.

Вказано, що на основі НАУ планується утворити два заклади вищої освіти: Київський авіаційний інститут і Державну льотну академію у Кропивницькому. Вони мають стати основою підготовки українських фахівців авіаційної галузі. Крім того, нові ЗВО розроблятимуть та вводитимуть в експлуатацію інноваційні БПЛА.

"Рішення про реорганізацію НАУ було прийнято через низьку ефективність закладу та його керівництва. Жодного БПЛА після початку повномасштабного вторгнення там не розробили. Мови про розвиток та інвестиції у заклад з таким керівництвом бути просто не може", - пояснив співрозмовник із МОН.

Як зазначили джерела видання у міністерстві, для викладачів та студентів нічого не зміниться: студенти, які вже навчаються у НАУ, продовжать здобувати освіту, а викладачі залишаться працювати на попередніх умовах.

Після оприлюднення інформації про реорганізацію у НАУ вирішили звернутися до президента України, голови Верховної Ради, прем’єр-міністра та міністра освіти і науки України з закликом зупинити розгляд проєкту розпорядження "Про реорганізацію Національного авіаційного університету".

"Авторитет університету сьогодні є визнаним у багатьох країнах далекого та близького зарубіжжя (більше 50 країн), для яких протягом багатьох років здійснюється підготовка фахівців авіаційної галузі. Тому припинення цього процесу позначиться не тільки на долі слухачів-іноземців, а також на міжнародних відносинах закладу і галузі в цілому", - наголошено у листі-зверненні.

Там зазначили, що реорганізація, мовляв, порушить або зруйнує систему, яка "продуктивно працює на розвиток освітньої, авіаційної та оборонної галузей".

"Насамперед це стосується втрати чинності сертифіката на підготовку Національним авіаційним університетом льотного складу, що практично зупинить підготовку пілотів в Україні", - додали у НАУ.

Що відомо про нинішнє керівництво НАУ

Ректором Національного авіаційного університету є Максим Луцький. Луцький з 2008 року був проректором з міжнародних зв'язків в Національному авіаційному університеті, а дещо пізніше - першим проректором НАУ. У 2021 році він виграв вибори на посаду ректора.

Як зазначає громадський рух "Чесно", Луцький екснардеп двох скликань - від БЮТ та Партії Регіонів. На парламентських виборах 2019 року він брав участь як кандидат по 222-му округу від ОПЗЖ. Також Луцький є кумом ексміністра освіти часів Януковича Дмитра Табачника.

28 листопада міністр освіти Оксен Лісовий підписав наказ про оголошення догани ректору НАУ через порушення ним законодавства про освіту та вимог контракту.

У пресслужбі МОН уточнили, що у щорічному звіті ректора НАУ не була вказана обов’язкова інформація про рівень досягнення цільових показників діяльності закладу, визначених контрактом.