Кабмін спростив отримання громадами 2 млн грн на розвиток соціальних послуг

Про це повідомляє Урядовий портал.



Згідно з повідомленням, уряд спростив умови участі територіальних громад у пілотному проєкті "Розвиток соціальних послуг". Кожна громада може взяти участь та отримати до 2 млн грн на рік на розвиток соціальних послуг.



У пресслужбі нагадали, що у 2020 році жодна громада не змогла скористатися цими коштами через недостатній розвиток соціальної інфраструктури. Відтак, Мінсоцполітики спростило участь у пілотному проєкті. Тепер державну допомогу може отримати кожна територіальна громада, у якій працює хоча б один фахівець із соціальної роботи. Також передбачається можливість участі у проєкті надавачів соцпослуг державного, комунального та недержавного секторів.



За словами міністра соціальної політики Марини Лазебної, ключові соціальні послуги мають бути доступні людині у теріторіальній громаді, за місцем її проживання.



"Ми розуміємо, що на місцевому рівні не вистачає кваліфікованих спеціалістів та ресурсів для створення якісних соціальних послуг, тому спростили умови участі у конкурсі, щоб кожна територіальна громада мала можливість отримати державну допомогу на розвиток соціальних структур", - цитує пресслужба слова Лазебної.



За інформацією Мінсоцполітики, громади зможуть отримати фінансування на денний догляд для дітей з інвалідністю, осіб без інвалідності та людей похилого віку; супровід під час інклюзивного навчання; соціальний супровід при працевлаштуванні та під час роботи; тимчасовий відпочинок для батьків або опікунів, які доглядають за дітьми з інвалідністю; підтримне проживання та стаціонарний догляд.

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