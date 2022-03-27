Канада готова допомогти країнам відмовитися від російської нафти

Про це повідомляє BBC.



Міністр природних ресурсів Канади Джонатан Вілкінсон заявив, що багато країн мають намір "допомагати, наскільки це можливо, з витісненням російської нафти та газу".



Канада планує забезпечити більше нафти, газу та урану, щоб допомогти вирішити глобальну енергетичну кризу через зростання цін внаслідок обмежень на постачання з РФ після її вторгнення в Україну.



Четвертий у світі виробник нафти зобов'язався експортувати додаткові 200 000 барелів нафти. За словами Вілкінсона, вона також експортуватиме додаткові 100 000 барелів природного газу.



"Ми очікуємо, що до кінця року ми повністю досягнемо 300 000 барелів", - сказав міністр.



У Міжнародному енергетичному агентстві (МЕА) зазначили, що це лише частка від трьох мільйонів барелів на день, які будуть вилучені зі світових ринків до наступного місяця через санкції проти Росії.



Найбільша трубопровідна компанія Канади Enbridge заявила, що "готова зробити все можливе, щоб підвищити енергетичну безпеку як для Північної Америки, так і для Європи". Однак за словами старшого нафтового аналітика консалтингової компанії Rystad Energy Луїзи Діксон, вплив додаткових поставок з Канади "буде відносно обмеженим, враховуючи регіональність канадської нафти, яка, ймовірно, залишиться на північноамериканському ринку".



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