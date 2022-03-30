Канадська золотовидобувна компанія Kinross Gold позбавляється активів у Росії

Про це йдеться у заяві компанії.

Kinross Gold розробляє перехідний план з продажу своїх російських активів. Kinross отримала ряд пропозицій веде ексклюзивні переговори з гірничодобувною компанією про продаж 100% своїх активів в країні. Як наголошується в повідомленні, будь-яке таке відчуження або зміна контролю вимагає схвалення уряду Росії.

"Поточна діяльність Kinross на території буде фінансуватися за рахунок ресурсів, вже наявних в країні, без додаткових інвестицій з боку материнської компанії", – йдеться в повідомленні.

Зазначимо, Kinross – велика канадська золотодобувна компанія з рудниками і проектами в США, Бразилії, Росії, Мавританії, Чилі, Гані і Канаді.

Нагадаємо, США планують ввести нові санкції проти секторів російської економіки, які мають вирішальне значення для підтримки її вторгнення в Україну.