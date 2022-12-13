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Канадський подарунок Україні: 13 грудня у Ізюмі виступив видатний піаніст Даріус Мажинтас

13 грудня, 2022 вiвторок
19:26
Новини

Даріус Мажинтас зіграв композиції на деокупованій Харківщині із циклу «Наївна музика» українського композитора Валентина Сильвестрова

13 грудня Кременецька гора в Ізюмі була вкрита туманом, але навіть він не міг приховати пошкодження, яких завдала російська агресія та окупація пам’яткам сакрального мистецтва - половецьким бабам та цілому місту. 

Пан Мажинтас одягає темний урочистий одяг, чорний бронежилет, де поруч нашивки із синьо-жовтим та канадським прапорами, дозволяє собі лиш рукавиці й близько години у мряці, вогкості при температурі всього +5 виконує сучасну українську класику. Він обрав, пропустив через себе і понад місяць практикував ці мелодії. 

"З початком війни я став більше цікавитися саме українською культурою, так відкрив для себе Сильвестрова. В його музиці - вся Україна, її природа та люди" - сказав маестро Мажинтас. Він прибув до Ізюма напередодні та провів ніч з командою у старовинному погребі, котрий під час воєнних дій та окупації слугував укриттям для понад 60-ти мешканців міста. 

Фундація "Looking at the Stars" - канадська благодійна організація з Торонто дарує класичну музику у виконанні перших у своєму класі виконавців тим, хто цього найбільше потребує, але найменше очікує.

26 квітня Фундація "Looking at the Stars" подарувала Україні перший концерт класичної музики – в пам’ять про загиблих у зруйнованому місті Ірпінь – а 13 грудня вони знову вклонилися полеглим і надихнули живих у місті Ізюм.


 

“Від імені ради директорів вдруге вручено символічний подарунок класичної музики – любові, поваги та захоплення – стійкому та героїчному українському народу, який невтомно та самовіддано бореться зі злою російською агресією. Я впевнений, що класична музика - наша єдина зброя - може бути такою ж потужною, як HIMARS. Це ще більше відродить стійких українців і знищить психіку та мораль агресора. - зазначає Дмітрій Кановіч, засновник і генеральний директор Фундації "Looking at the Stars". - Ми завдячуємо Україні кожним днем і хвилиною нашого мирного існування, зі смиренням і гордістю маємо можливість сказати «дякую» від щирого серця. Слава Україні та українському народу!”

"Музика не може нівелювати руйнування, але вона гоїть рани. Цією акцією ми привертаємо увагу до культурних втрат, яких зазнає світова культурна спадщина внаслідок російської агресії в Україні. Ми демонструємо, наскільки нищівна війна ведеться проти українського народу і нашої культури. У глобальному контексті - користуємося увагою світу, щоб сьогодні вийти із тіні російської культури", - говорить Ярина Ясиневич, співорганізаторка акції, керівниця "Демфоруму". 

Даріус Мажинтас щоразу вражений стійкістю українців та їх здатністю зберігати людяність і творити добро навіть у найтемніші часи. Прикладом такої стійкості є волонтерський рух Ізюма.

Сергій Штанько, який всю окупацію залишався в рідному місті, допоміг із організацію перформансу, відзначає з надією на відновлення: "Важливим є і щоденна допомога містянам, і привернення уваги до культурного спадку Ізюма".

Виступ організовано та профінансовано зусиллями канадської Фундації "Looking at the Stars", за сприяння в Україні ГО "Всеукраїнський демократичний форум”, волонтерської ініціативи "Народ-військо" та Ізюмської громади. 

Світлини Євген Котенко, Looking at the Stars Foundation 

Культура
Харківщина
Ізюм
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