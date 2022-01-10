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Головна Світ Казахстанський активіст, який заявив про побиття співробітниками СБУ, повідомив про звернення до поліції

Казахстанський активіст, який заявив про побиття співробітниками СБУ, повідомив про звернення до поліції

10 січня, 2022 понедiлок
16:27
Світ Заманбек Тлеулієв

Заманбек Тлеулієв сказав, що після приїзду адвокатів працівники спецслужб змінили тон спілкування, а патрульні запропонували написати заяву в ДБР

Про це він заявив 10 січня на онлайн-пресконференції, організованій Центром прав людини "Зміна".

"Як тільки приїхали адвокати, вони (поліцейські – ред.) стали ввічливо зі мною розмовляти, і СБУшники зникли. Співробітники поліції всіляко намагалися, щоб я не писав заяву, говорили, що краще поїхати в ДБР (Державне бюро розслідувань – ред.), і там заповнити заяву. Але мені потрібно було, щоб зафіксувати той факт, що вони приїхали за викликом, і я склав заяву другому наряду поліції, що на мене було скоєно напад. А до ДБР не звертався ще", – розповів Тлеулієв.

У поліції Київської області на запит Радіо Свобода підтвердили, що їхня група реагування виїздила на "виклик щодо ймовірного конфлікту у (місті) Вишневому", але написання Тлеулієвим заяви заперечили і по детальні коментарі порадили звертатися до інших силових структур.

"6 січня наряд ГРПП (групи реагування патрульної поліції – ред.) дійсно виїздив на виклик щодо ймовірного конфлікту, який трапився у Вишневому. І цей факт зареєстровано в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення. Втім письмових заяв від можливого потерпілого поліція не отримувала. Справою займається СБУ та ДБР, тож щодо більш детальних коментарів просимо звертатись до них", – повідомила Радіо Свобода речниця поліції Київської області Ірина Прянішнікова..

Наприкінці минулого тижня прибічники казахстанського опозиціонера Мухтара Аблязова в Києві заявили, що зазнали погроз із боку людей, які представилися співробітниками Служби безпеки України. Зокрема, один із опозиціонерів, Заманбек Тлеулієв, заявив, що був жорстоко побитий.

У Службі безпеки України підтвердили журналістам, що її співробітники з огляду на ситуацію в Казахстані проводять "спілкування з окремими громадянами Казахстану", серед яких був і Тлеулієв. При цьому в СБУ стверджують, що співробітники служби поводилися ввічливо та коректно і нікого не затримували. У відомства також є питання щодо законності перебування деяких казахстанців у країні.

Мухтар Аблязов, який живе у Франції і підтримує нинішні протести в Казахстані, раніше публікував контакти Тлеулієва як голови штабу руху "Демократичний вибір Казахстану".

Нагадаємо, що Координатор руху "Демократичний вибір Казахстану" (ДВК) Заманбек Тлеулієв повідомив, що в Києві на нього напали невідомі в цивільному.

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Казахстан
побиття
СБУ
поліція
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