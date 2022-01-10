Казахстанський активіст, який заявив про побиття співробітниками СБУ, повідомив про звернення до поліції

Про це він заявив 10 січня на онлайн-пресконференції, організованій Центром прав людини "Зміна".



"Як тільки приїхали адвокати, вони (поліцейські – ред.) стали ввічливо зі мною розмовляти, і СБУшники зникли. Співробітники поліції всіляко намагалися, щоб я не писав заяву, говорили, що краще поїхати в ДБР (Державне бюро розслідувань – ред.), і там заповнити заяву. Але мені потрібно було, щоб зафіксувати той факт, що вони приїхали за викликом, і я склав заяву другому наряду поліції, що на мене було скоєно напад. А до ДБР не звертався ще", – розповів Тлеулієв.



У поліції Київської області на запит Радіо Свобода підтвердили, що їхня група реагування виїздила на "виклик щодо ймовірного конфлікту у (місті) Вишневому", але написання Тлеулієвим заяви заперечили і по детальні коментарі порадили звертатися до інших силових структур.



"6 січня наряд ГРПП (групи реагування патрульної поліції – ред.) дійсно виїздив на виклик щодо ймовірного конфлікту, який трапився у Вишневому. І цей факт зареєстровано в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення. Втім письмових заяв від можливого потерпілого поліція не отримувала. Справою займається СБУ та ДБР, тож щодо більш детальних коментарів просимо звертатись до них", – повідомила Радіо Свобода речниця поліції Київської області Ірина Прянішнікова..



Наприкінці минулого тижня прибічники казахстанського опозиціонера Мухтара Аблязова в Києві заявили, що зазнали погроз із боку людей, які представилися співробітниками Служби безпеки України. Зокрема, один із опозиціонерів, Заманбек Тлеулієв, заявив, що був жорстоко побитий.



У Службі безпеки України підтвердили журналістам, що її співробітники з огляду на ситуацію в Казахстані проводять "спілкування з окремими громадянами Казахстану", серед яких був і Тлеулієв. При цьому в СБУ стверджують, що співробітники служби поводилися ввічливо та коректно і нікого не затримували. У відомства також є питання щодо законності перебування деяких казахстанців у країні.



Мухтар Аблязов, який живе у Франції і підтримує нинішні протести в Казахстані, раніше публікував контакти Тлеулієва як голови штабу руху "Демократичний вибір Казахстану".



Нагадаємо, що Координатор руху "Демократичний вибір Казахстану" (ДВК) Заманбек Тлеулієв повідомив, що в Києві на нього напали невідомі в цивільному.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb