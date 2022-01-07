Представилися СБУ й заявили про перевірку в межах закону: в Україні побили активістів із Казахстану

Про це у Facebook написала очільниця Фонду "Відкритий діалог" Людмила Козловська.



За її словами, 6 січня в Києві невідомі, одягнені в цивільний одяг, побили Заманбека Тлеулієва поблизу його дому.



Чоловік записав відео, на якому видно його вибиті зуби й людей з масками на обличчях.



"Ці люди не показують документів, не представляються, прийшли у цивільному", - пояснив він. Людмила Козловська заявила, що до іншого активіста, Елдоса Насипбекова прийшли співробітники СБУ.



На відео людина в цивільному одязі показує документи працівника СБУ й заявляє, що "прийшла поспілкуватися".



Коли чоловік пояснює, що хвилюється за власну безпеку, у нього питають: "Що ти поводишся, як дівчинка?". Як повідомляє Громадське, СБУ провели перевірку та поспілкувалися з деякими громадянами Казахстану через ситуацію в їхній країні.



"Особливо зважаючи на російський фактор та ймовірні провокації з боку РФ, які можуть дискредитувати нашу державу на міжнародній арені та зашкодити її інтересам. Тобто, проводиться звичайна робота в межах чинного законодавства та функціональних обов’язків служби", - зазначили в СБУ.



Також у відомстві додали, що їхні співробітники були коректними й не заважали проводити відеозйомку.



"Зважаючи на занепокоєння останніх, на місце була викликана Нацполіція, яка зафіксувала, що все відбувалося без порушень та в рамках українського законодавства. Спроби трактувати це інакше, як і будь-які розмови про тиск з боку СБУ, не мають нічого спільного з реальним станом справ", - повідомили у спецслужбі.



За словами співробітників СБУ, громадян Казахстану не затримували, але через незаконне перебування на території України підготували матеріали для Державної міграційної служби.

Чоловік записав відео, на якому видно його вибиті зуби й людей з масками на обличчях."Ці люди не показують документів, не представляються, прийшли у цивільному", - пояснив він.Людмила Козловська заявила, що до іншого активіста, Елдоса Насипбекова прийшли співробітники СБУ.На відео людина в цивільному одязі показує документи працівника СБУ й заявляє, що "прийшла поспілкуватися".Коли чоловік пояснює, що хвилюється за власну безпеку, у нього питають: "Що ти поводишся, як дівчинка?".Як повідомляє Громадське, СБУ провели перевірку та поспілкувалися з деякими громадянами Казахстану через ситуацію в їхній країні."Особливо зважаючи на російський фактор та ймовірні провокації з боку РФ, які можуть дискредитувати нашу державу на міжнародній арені та зашкодити її інтересам. Тобто, проводиться звичайна робота в межах чинного законодавства та функціональних обов’язків служби", - зазначили в СБУ.Також у відомстві додали, що їхні співробітники були коректними й не заважали проводити відеозйомку."Зважаючи на занепокоєння останніх, на місце була викликана Нацполіція, яка зафіксувала, що все відбувалося без порушень та в рамках українського законодавства. Спроби трактувати це інакше, як і будь-які розмови про тиск з боку СБУ, не мають нічого спільного з реальним станом справ", - повідомили у спецслужбі.За словами співробітників СБУ, громадян Казахстану не затримували, але через незаконне перебування на території України підготували матеріали для Державної міграційної служби.

Нагадаємо, 2 січня у Казахстані спалахнули масові протести через ціну на скраплений газ, який з початку року подорожчав удвічі.

4 січня казахські силовики почали застосовувати проти протестувальників сльозогінний газ та шумові гранати. Внаслідок нічних заворушень у Казахстані постраждали близько сотні співробітників органів внутрішніх справ, затримали понад 200 осіб.

На тлі протестів уряд Казахстану пішов у відставку.

У столиці Казахстану Нур-Султані запровадили надзвичайний стан. Найбільший інтернет-провайдер Казахстану "Казахтелеком" вимкнув інтернет у всій країні. Також в Алмати не працював мобільний зв'язок.

Президент Касим-Жомарт Токаєв очолив Раду Безпеки та заявив, що планує жорстко реагувати на протести в країні.

5 січня на всій території Казахстану ввели режим надзвичайного стану.

Президент Казахстану Токаєв звернувся до очільників держав ОДКБ по допомогу. Рада ОДКБ ухвалила рішення відправити миротворців до Казахстану.

У четвер, 6 січня, усі фінустанови Казахстану тимчасово припинили діяльність на тлі масових протестів. За даними поліції, вранці мітингувальники намагалися штурмувати будівлю відомства.

Уряд Казахстану на 180 днів запровадив державне регулювання цін на бензин, дизпаливо та скраплений газ.

У ЗМІ з'явилися відео, де можна побачити "миротворців" з Росії, що прибули до Казахстану, який охопили масові протести. Російські військові, а саме підрозділи 45-ї окремої бригади спеціального призначення, прилетіли до Казахстану для допомогои у придушенні протестів, у яких президент Казахстану бачить "терористичну загрозу".

У МЗС України заявили, що в Казахстані застрягло понад 40 наших громадян.

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