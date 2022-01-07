Представилися СБУ й заявили про перевірку в межах закону: в Україні побили активістів із Казахстану
Координатор руху "Демократичний вибір Казахстану" (ДВК) Заманбек Тлеулієв повідомив, що в Києві на нього напали невідомі в цивільному, а його соратник Елдос Насипбеков записав відео, як до нього прийшли співробітники СБУ
Про це у Facebook написала очільниця Фонду "Відкритий діалог" Людмила Козловська.
За її словами, 6 січня в Києві невідомі, одягнені в цивільний одяг, побили Заманбека Тлеулієва поблизу його дому.
- Нагадаємо, 2 січня у Казахстані спалахнули масові протести через ціну на скраплений газ, який з початку року подорожчав удвічі.
- 4 січня казахські силовики почали застосовувати проти протестувальників сльозогінний газ та шумові гранати. Внаслідок нічних заворушень у Казахстані постраждали близько сотні співробітників органів внутрішніх справ, затримали понад 200 осіб.
- На тлі протестів уряд Казахстану пішов у відставку.
- У столиці Казахстану Нур-Султані запровадили надзвичайний стан. Найбільший інтернет-провайдер Казахстану "Казахтелеком" вимкнув інтернет у всій країні. Також в Алмати не працював мобільний зв'язок.
- Президент Касим-Жомарт Токаєв очолив Раду Безпеки та заявив, що планує жорстко реагувати на протести в країні.
- 5 січня на всій території Казахстану ввели режим надзвичайного стану.
- Президент Казахстану Токаєв звернувся до очільників держав ОДКБ по допомогу. Рада ОДКБ ухвалила рішення відправити миротворців до Казахстану.
- У четвер, 6 січня, усі фінустанови Казахстану тимчасово припинили діяльність на тлі масових протестів. За даними поліції, вранці мітингувальники намагалися штурмувати будівлю відомства.
- Уряд Казахстану на 180 днів запровадив державне регулювання цін на бензин, дизпаливо та скраплений газ.
- У ЗМІ з'явилися відео, де можна побачити "миротворців" з Росії, що прибули до Казахстану, який охопили масові протести. Російські військові, а саме підрозділи 45-ї окремої бригади спеціального призначення, прилетіли до Казахстану для допомогои у придушенні протестів, у яких президент Казахстану бачить "терористичну загрозу".
- У МЗС України заявили, що в Казахстані застрягло понад 40 наших громадян.
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