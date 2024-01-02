Керівництво РФ намагається приховати статистику випадків дезертирства, - Спротив

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Згідно з інформацією джерел, у Брянській, Курській та Бєлгородській областях РФ під суд потрапила рекордна кількість російських солдатів. Більше ніж 5 тис. судових справ за 2023 рік стосувались самовільного залишення військових частин після початку мобілізації у вересні 2022 року.

"Велика кількість вироків стосувалась дезертирства, а також невиконання наказів вищого командування. Відповідна ситуація приховується на всіх рівнях влади в РФ, оскільки такі випадки є масовими й стосуються окупаційних військ на ТОТ сходу і півдня України", - йдеться в повідомленні.