Керівництво РФ намагається приховати статистику випадків дезертирства, - Спротив
У Росії намагаються приховати кількість випадків масового дезертирства після початку мобілізації у вересні 2022 року
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Згідно з інформацією джерел, у Брянській, Курській та Бєлгородській областях РФ під суд потрапила рекордна кількість російських солдатів. Більше ніж 5 тис. судових справ за 2023 рік стосувались самовільного залишення військових частин після початку мобілізації у вересні 2022 року.
"Велика кількість вироків стосувалась дезертирства, а також невиконання наказів вищого командування. Відповідна ситуація приховується на всіх рівнях влади в РФ, оскільки такі випадки є масовими й стосуються окупаційних військ на ТОТ сходу і півдня України", - йдеться в повідомленні.
- У листопаді 2023 росіяни посилювали обшуки і допити цивільного населення в тимчасово окупованому Мелітополі та в районі з метою знайти дезертирів. Аби виявити втікачів, окупанти змушували казати слово "паляниця".
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