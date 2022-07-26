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Хлорофіл б'є рекорди продажів

26 липня, 2022 вiвторок
16:35
Здоров'я

Не лише Україну, а й увесь світ сколихнула хвиля правильного харчування та постійного контролю свого здоров'я. У нашій країні на тлі повномасштабного вторгнення Російської Федерації стан шкіри українців зіпсувався, тому навіяні погляди лікування через соціальні мережі спричинили справжній бум на цю харчову добавку, не лише на українських сайтах, а й на зарубіжних

Хлорофіл – зелений пігмент, що міститься в рослинах. Джерелами їжі є зелені листові овочі, паростки пшениці, зелений чай, картопля та деякі водорості та трави. Вплив речовини на наші системи комплексно, що дає можливість не лише підтримати життєво важливі функції, а й запобігти розвитку як серйозних, так і досить рідкісних захворювань. Хлорофіл купити можна як в офлайн магазинах, так і на просторах інтернету.

Українські сайти масово заполонили цей продукт, кожен спеціальний магазин має його в наявності від різних компаній – виробників. Секрет хлорофілу у "магічних" властивостях, що рятують стан шкіри. У 2020 році популярність продукту настільки піднялась, що продаж на одному з популярних американських сайтів збільшився на 500%. Точної статистики на сьогоднішній день по Україні немає, але з впевненістю можемо сказати, що цей товар займає лідируючі позиції (не завжди можна відразу купити) і є популярні запити у пошуковій системі серед харчових добавок.

У 2015 році пілотне дослідження з 10 осіб з акне та розширеними порами помітили покращення стану шкіри при місцевому застосуванні гелю хлорофілу протягом 3 тижнів. Цього ж року ще одне пілотне дослідження, в якому також взяли участь 10 осіб, виявили, що використання місцевого хлорофілу протягом 8 тижнів покращило стан ушкодженої сонцем шкіри.

Американський хімік-косметолог Джинджер Кінг сказав: "Рідкий хлорофіл – це в рази концентрована форма того, що ми отримуємо, поїдаючи темну листову зелень". А гастроентеролог та професор із Нью-Йорка Нікет Сонпал переконаний, що зелень, яку ми вживаємо щодня, співвідноситься до 100–300 мг рідкого хлорофілу.

Обидва лікарі згодні з тим, що при місцевому застосуванні ця форма хлорофілу не така стабільна і може бути менш ефективною. Вони стверджують, що існує багато змінних при місцевому застосуванні, включаючи розщеплення інгредієнта та окислення. Приймати його всередину – найкращий спосіб прийому.

Український лікар-дієтолог Марина Сергєєва також висловилася про хлорофіл. Вона розповіла, що і сама приймає цей вітамін щодня "Хлорофіл, у свою чергу, теж бере участь у виробництві імунних клітин – лізоциму. Цей імунний білок знаходиться у слині – і перший зустрічається з вірусами у нас у роті. Лізоцим синтезується більш активно у лужному середовищі. Що для цього потрібно? Правильно, розвести хлорофіл густіше. І коли за звичкою йтимете в аптеку, не забувайте, що вдома в холодильнику є натуральний помічник у боротьбі за міцний імунітет. Головне, правильно та регулярно його приймати”

Будьте здорові!

Україна
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