Хлорофіл б'є рекорди продажів

Хлорофіл – зелений пігмент, що міститься в рослинах. Джерелами їжі є зелені листові овочі, паростки пшениці, зелений чай, картопля та деякі водорості та трави. Вплив речовини на наші системи комплексно, що дає можливість не лише підтримати життєво важливі функції, а й запобігти розвитку як серйозних, так і досить рідкісних захворювань. Хлорофіл купити можна як в офлайн магазинах, так і на просторах інтернету.

Українські сайти масово заполонили цей продукт, кожен спеціальний магазин має його в наявності від різних компаній – виробників. Секрет хлорофілу у "магічних" властивостях, що рятують стан шкіри. У 2020 році популярність продукту настільки піднялась, що продаж на одному з популярних американських сайтів збільшився на 500%. Точної статистики на сьогоднішній день по Україні немає, але з впевненістю можемо сказати, що цей товар займає лідируючі позиції (не завжди можна відразу купити) і є популярні запити у пошуковій системі серед харчових добавок.

У 2015 році пілотне дослідження з 10 осіб з акне та розширеними порами помітили покращення стану шкіри при місцевому застосуванні гелю хлорофілу протягом 3 тижнів. Цього ж року ще одне пілотне дослідження, в якому також взяли участь 10 осіб, виявили, що використання місцевого хлорофілу протягом 8 тижнів покращило стан ушкодженої сонцем шкіри.

Американський хімік-косметолог Джинджер Кінг сказав: "Рідкий хлорофіл – це в рази концентрована форма того, що ми отримуємо, поїдаючи темну листову зелень". А гастроентеролог та професор із Нью-Йорка Нікет Сонпал переконаний, що зелень, яку ми вживаємо щодня, співвідноситься до 100–300 мг рідкого хлорофілу.

Обидва лікарі згодні з тим, що при місцевому застосуванні ця форма хлорофілу не така стабільна і може бути менш ефективною. Вони стверджують, що існує багато змінних при місцевому застосуванні, включаючи розщеплення інгредієнта та окислення. Приймати його всередину – найкращий спосіб прийому.

Український лікар-дієтолог Марина Сергєєва також висловилася про хлорофіл. Вона розповіла, що і сама приймає цей вітамін щодня "Хлорофіл, у свою чергу, теж бере участь у виробництві імунних клітин – лізоциму. Цей імунний білок знаходиться у слині – і перший зустрічається з вірусами у нас у роті. Лізоцим синтезується більш активно у лужному середовищі. Що для цього потрібно? Правильно, розвести хлорофіл густіше. І коли за звичкою йтимете в аптеку, не забувайте, що вдома в холодильнику є натуральний помічник у боротьбі за міцний імунітет. Головне, правильно та регулярно його приймати”

Будьте здорові!