Хочу ще раз повторити усім російським льотчикам. Вбивство цивільних – це злочин. І ви будете відповідати, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський звернувся до російських льотчиків і попередив, що вони нестимуть відповідальність за свої злочини
Про це Зеленський сказав у своєму відеозверненні.
За словами Зеленського, відповідальність - неминуча.
"Наші ЗСУ сьогодні порадували. Знову Чорнобаївка – знову розгром окупантів. Знову збиті російські літаки. Особливо важливо – бомбардувальник над Маріуполем. І так буде з кожним, хто вбиває наших людей, мирних людей на нашій мирній землі. Хочу ще раз повторити усім російським льотчикам, які не думають, який наказ вони виконують. Вбивство цивільних – це злочин. І ви будете відповідати – у будь-який спосіб. Сьогодні чи завтра – це менш важливо. Головне, що неминуче", - сказав президент України Володимир Зеленський.
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