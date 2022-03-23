Хочу ще раз повторити усім російським льотчикам. Вбивство цивільних – це злочин. І ви будете відповідати, - Зеленський

Про це Зеленський сказав у своєму відеозверненні.



За словами Зеленського, відповідальність - неминуча.



"Наші ЗСУ сьогодні порадували. Знову Чорнобаївка – знову розгром окупантів. Знову збиті російські літаки. Особливо важливо – бомбардувальник над Маріуполем. І так буде з кожним, хто вбиває наших людей, мирних людей на нашій мирній землі. Хочу ще раз повторити усім російським льотчикам, які не думають, який наказ вони виконують. Вбивство цивільних – це злочин. І ви будете відповідати – у будь-який спосіб. Сьогодні чи завтра – це менш важливо. Головне, що неминуче", - сказав президент України Володимир Зеленський.



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