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Коли Преображення Господнє та Яблучний Спас у 2024: заборони, значення та традиції

Крістіна Слончак
4 серпня, 2024 неділя
10:00
християнство Преображення Господнє та Яблучний Спас

Наближається одне з найбільших християнських свят — Преображення Господнє, також відоме в народі як Яблучний Спас

Зміст

Це свято не лише має глибоке релігійне значення, але й багатий культурний контекст. У цей день християни дотримуються ряду традицій, які пов’язані з обрядом освячення яблук і інших фруктів нового врожаю. Проте, разом із святкуванням є й певні обмеження та заборони, які важливо враховувати.

Коли відзначають Преображення Господнє та Спас у 2024?

Раніше Преображення Господнє припадало на 19 серпня, але з переходом Православної церкви України на новий календар, дата змістилася. Згідно з новоюліанським календарем, цьогоріч свято, що є одним з дванадесятих, відзначатиметься 6 серпня.

Історія та значення свята

Преображення Господнє відзначається на честь події, яка описана в Євангелії від Матвія (17:1-6), Марка (9:1-8) і від Луки (9:28-36). Перед Хресним стражданням, Ісус Христос явив Свою божественну природу трьом апостолам — Петру, Якову та Іоанну. Подія сталася на горі Фавор, де Ісус, молячись, був преображений перед очима учнів:

Його обличчя засяяло, мов сонце, а вбрання стало сліпучо білим. Тоді раптом Мойсей та Ілля явилися їм і почали розмовляти з Ісусом, - йдеться в Євангелії від Матвія

Преображення Господнє має глибоке релігійне значення в християнській традиції. Це свято символізує явлення божественної природи Ісуса Христа, яке підтверджує Його місію. Згідно з Євангелієм, Ісус запросив апостолів на високу гору для молитви, де перед ними відкрилася Його божественна слава. Цей момент служить підтвердженням Його божественної сутності та підготовкою апостолів до майбутніх страждань Христа.

Свято Преображення Господнього також є символом очищення і просвітлення людської душі. Це відзначення перемоги світла над темрявою і нагадування про трансформацію, яка можливе через віру в Бога. Преображення підкреслює важливість духовного просвітлення.

Фото: church.ua

Традиції святкування Яблучного Спаса

В Україні, крім духовного значення свята Преображення Господнього, важливим є і народний аспект. Цього дня традиційно освячують плоди нового врожаю, особливо яблука, а також інші фрукти та ягоди. Свячені яблука вважаються особливим благословенням, їх їдять на знак подяки Богу за щедрість природи.

Тут історія Преображення Господнього тісно переплітається з дохристиянськими традиціями. Наші предки святкували цього дня перехід від літа до осені, відзначаючи збір нового врожаю і підготовку до осінніх свят. Зокрема, в дохристиянські часи існували звичаї, що забороняли їсти плоди нового врожаю до спеціального свята, яке згодом перетворилося на Яблучний Спас або Другий Спас.

Повір'я та обряди

На Яблучний Спас в церквах відбувається святкове богослужіння, під час якого священники освячують плоди нового врожаю. Після служби віряни приносять до церкви яблука та інші фрукти, які потім споживають вдома, вірячи, що ці плоди стали святими і принесуть здоров’я та благополуччя.

У народі існує звичай готувати в цей день традиційні страви з яблук, наприклад, пироги. Однак, важливо пам'ятати, що свято припадає на Успенський піст, який вважається досить суворим. Тому, якщо ви все ж вирішите приготувати солодку страву, подбайте, щоб вона була пісною.

Яблуками та іншими освяченими фруктами, а також свіжим хлібом або пирогами, варто потім ділитись із родичами, сусідами та навіть незнайомцями. Це символізує єдність та взаємопідтримку в спільноті.

Яблучний Спас також є часом для очищення і духовного відновлення. Віряни вважають, що в цей день важливо звільнитися від негативних думок і гріхів, а також звернутися до Бога з молитвою про захист і здоров’я.

Фото: Freepik

Що не можна робити цього дня?

Існує ряд заборон і обмежень, яких традиційно дотримуються віряни в день Яблучного Спасу. Вони беруть своє коріння в народних звичаях та релігійних традиціях. Як і в будь-яке народно-церковне свято, цього дня не рекомендується:

  • Вживати спиртні напої та влаштовувати гучні святкування.
  • Займатися важкою фізичною працею чи господарювати. Вважається, що цього дня слід відпочити від важкої праці, тому не варто працювати на городі, прати, в'язати та інше.
  • Сваритися та вступати в конфлікти. Яблучний Спас — це час для духовного очищення і благословення. Тому рекомендується уникати будь-яких сварок і конфліктів.
  • Вбивати будь-яких комах.

Крім того, у народних повір'ях йдеться про те, що на Яблучний Спас не слід розпочинати нові справи або важливі проекти. Це час для завершення літніх робіт і підготовки до осені, а не для починань.

Дотримання цих рекомендацій допоможе не лише вшанувати свято відповідно до традицій, але й створить позитивний настрій на весь майбутній сезон.

Преображення Господнє — це свято світла і радості, яке вказує на перемогу доброго над злом. Воно також підкреслює важливість духовного прозріння і очищення. Яблучний Спас — це час подяки за плоди землі та нагадування – все, що ми маємо, є благословенням Божим.

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