Київ применшує відсутність допомоги США, Захід стурбований перемогою симпатика Кремля в Словаччині, Британія не відправлятиме військових в Україну. Акценти світових ЗМІ 2 жовтня

На цьому і не тільки фокусували увагу світові ЗМІ станом на ранок неділі, 2 жовтня.

Україна применшує відсутність допомоги у новому законопроєкті про витрати США

Україна применшує невизначеність щодо підтримки США після прийняття Конгресом законопроєкту про фінансування без допомоги їй. Київ висловив упевненість, що США продовжуватимуть підтримувати війну проти Росії, навіть після того, як Конгрес ухвалив законопроєкт про тимчасове фінансування, який не передбачає грошей для України, йдеться у The Times.

Уряд України заявив у неділю, що він впевнений, що Сполучені Штати продовжуватимуть підтримувати його у війні з Росією, навіть після того, як Палата представників прийняла законопроєкт про проміжні витрати, щоб запобігти зупинці роботи уряду, який не передбачає жодних додаткових коштів для Києва.

Білий дім і лідери обох партій у Сенаті наполягали на тому, щоб більше фінансування України було включено в законопроєкт, який був прийнятий пізно в суботу. Члени обох партій заявили, що вони впевнені в тому, що подальші фінансові зобов'язання будуть узгоджені, але те, що в суботу цього не вдалося зробити, підкреслило зниження готовності деяких республіканців фінансувати військові зусилля Києва. Президент України Володимир Зеленський виступив за продовження підтримки США під час візиту до Вашингтона минулого місяця, і його офіс припустив у неділю, що він не був надмірно стурбований.

Фото: телеграм-канал Володимира Зеленського

Ухвалення законопроєкту без допомоги Києву був потенційно зловісним знаком того, що двопартійна підтримка України з боку США може похитнутися, навіть якщо українські сили відбиваються від російського вторгнення, пише The Washington Post . Це також відбувається в особливо вразливий час для Києва, який останніми місяцями намагався відвоювати територію у Росії, розпалюючи в країні та за кордоном побоювання, що війна зайшла в глухий кут.

Українські офіційні особи заявили, що їх заспокоїла публічна підтримка з боку Білого дому, Пентагону та інших союзників у Конгресі, і що вони розуміють, що Сполучені Штати наближаються до року виборів. Але для інших зростаюча політизація допомоги Україні є тривожним зрушенням, яке може паралізувати її боротьбу з Росією або завалити українську економіку.

Разом з тим, Джо Байден тиснув на республіканців у Конгресі, щоб вони підтримали угоду про надання додаткової допомоги Україні після того, як положення про Київ були виключені з законопроєкту, щоб уникнути припинення роботи уряду США, зазначає The Guardian. У неділю президент США заявив, що втомився від політичної грані, і що підтримка України з боку США не може бути перервана за жодних обставин. За його словами, республіканці пообіцяли надати Україні допомогу шляхом окремого голосування.

Президент Джо Байден пообіцяв, що США продовжуватимуть підтримувати Україну після того, як подальше військове фінансування було виключено з бюджетної угоди Конгресу в останню хвилину. Жорсткі республіканці виступають проти подальшої військової допомоги, і багато хто відкрито виступає проти підходу пана Байдена до війни. Але в неділю пан Байден заявив, що Україна може «розраховувати» на підтримку США.

Як зауважує BBC, ці політичні потрясіння є одним із симптомів втоми Заходу. Зростаючий скептицизм деяких республіканців і нещодавня перемога на виборах популістської, промосковської партії в Словаччині викликають занепокоєння як для України, так і для Європейського Союзу.

CNN запитало в українців їхню думку щодо невключення допомоги США у проміжний законопроєкт. Дехто налаштований оптимістично, і вважають драму, яка охопила Конгрес минулого тижня, не більше, ніж шумом, оскільки війна триває. Але є частина тих, хто дає похмурі прогнози, кажучи, що в цій війні одноосібно ми не переможемо Росію. Більше у тексті.

Енергетична війна, або Як Україна намагається захистити постачання електроенергії до зими

The Guardian пише про енергетичну війну, коли Україна намагається захистити постачання електроенергії до зими. Починаючи з жовтня 2022 року, Кремль почав хвилю ракетних і безпілотних ударів по енергетичній інфраструктурі України. Це призвело до відключень електроенергії, нормування електроенергії та боротьби за закупівлю генераторів.

Фото: reuters

За словами гендиректора ДТЕК Максима Тимченка, здатність України гарантувати електроенергію цієї зими залежить від її військових. США, Німеччина та інші союзники передали Києву сучасні системи ППО. Але зенітних батарей недостатньо, щоб збити кожну ракету та безпілотник. З минулого року Київ активізував програму виробництва дронів. Великобританія і Франція поставили ракети великої дальності Storm Shadow. Результати виявилися ефективними. Серед них нещодавня атака на штаб ВМС РФ в окупованому кримському порту Севастополь. Наступною спокусливою мішенню може стати власна електромережа Росії.

Минулої зими постраждали всі теплові та гідроелектростанції України. Росіяни продовжують окупацію Запорізької АЕС, яка раніше виробляла 6000 МВт електроенергії. Поки що національний попит був низьким, оскільки в Україні аномально тепла та сонячна осінь. Проте ніхто не може гарантувати, що цієї зими не буде відключень електроенергії.

Хто такі снайпери у війні України проти Росії та Британія спростувала можливе відправлення військових в Україну

Якщо вторгнення Росії в Україну було визначено як виснажлива артилерійська війна, підкріплена танками, безпілотниками та крилатими ракетами, то роль снайпера, невидимого та смертоносного, займає частину поля бою, яку часто забувають, зазначає The Times. Попри затьмарені високотехнологічними інструментами та величезною потужністю гаубиць і мінометів вбивства, українські снайпери є частиною більш рудиментарної сили: піхоти. Їх порівняно небагато, але вони не менш важливі, ніж понад століття тому, коли стрілець Першої світової війни міг тероризувати сотню людей одним пострілом.

Але сучасні технології, особливо розповсюдження невеликих безпілотників, які служать смертоносними засобами спостереження над лінією фронту, значно ускладнили снайперську діяльність із прихованих позицій. Це змусило українських снайперів змінити тактику або ризикувати швидкою смертю. Команда The New York Times провела тиждень разом із українською снайперською командою на півдні країни. Ми читали звіти про місії снайперів та брали інтерв’ю у снайперів, інструкторів та стажерів по всій Україні, щоб зрозуміти цю закулісну війну, яку ведуть кадри добре навчених стрільців. Більше у матеріалі.

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявив у неділю, що не планує розгортати військових інструкторів в Україні, не погоджуючись на коментарі свого міністра оборони, який припустив, що війська можуть проводити навчання в країні. На сьогодні Британія та її союзники уникали офіційної військової присутності в Україні, щоб зменшити ризик прямого конфлікту з Росією, повідомляє The Guardian.

Британський міністр оборони Грант Шаппс, який був призначений на цю посаду минулого місяця, сказав в інтерв’ю газеті Sunday Telegraph, що він хоче направити в Україну військових інструкторів на додаток до навчання українських збройних сил у Великій Британії чи інших західних країнах. Через кілька годин після публікації цього інтерв'ю Сунак заявив, що найближчим часом не планується відправляти британські війська в Україну. За його словами, це щось на довгострокову перспективу, але тут і зараз ніхто не відправлятиме британські військових інструкторів для навчань в Україну.

Фіцо переміг на виборах у Словаччині, а Захід стурбований через імовірне приєднання країни до симпатиків Кремля

Перемога Роберта Фіцо, колишнього прем’єр-міністра, який зайняв проросійську позицію передвиборчої кампанії, на парламентських виборах у Словаччині є ще однією ознакою зниження підтримки України на Заході, оскільки війна затягується, а лінія фронту залишається в основному статичною. Словаччина є невеликою країною з давніми симпатіями до Росії, і характер коаліційного уряду, який намагатиметься сформувати пан Фіцо, незрозумілий. Він може більше схилятися до прагматизму, як це зробила ультраправа прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні після свого обрання минулого року. (А) проте, зміни у Словаччині помітні: вона була першою країною, яка поставила винищувачі в Україну, повідомляє The Times.

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Оскільки Словаччина, Угорщина та Сербія виявляють значну симпатію до президента Росії Володимира Путіна, ситуація в цій частині Європи змінилася. Навіть Польща, палка прихильниця України, яка прийняла звідти понад 1,5 мільйона біженців під час війни, нещодавно вирішила закрити свій кордон для імпорту недорогого українського зерна.

Те, що країна на кордоні з Україною мала проголосувати за людину, яка заявила, що не переправить жодного патрона через цей кордон, може лише посилити тиск на керівництво України. Це також створює очевидні проблеми для Європейського Союзу, який уже стурбований тим, що Дональд Трамп може повернути Білий дім наступного року, і зіткнувся з внутрішніми розбіжностями, які вибори в Польщі можуть ще більше загострити.

Роберт Фіцо подвоїв свою проросійську позицію після перемоги на виборах у Словаччині, пише The Guardian. Колишній прем’єр-міністр Словаччини, який виступав за обіцянку припинити військову допомогу Україні, заявив, що його позиція не змінилася після того, як його партія перемогла на виборах і зробила його фаворитом очолити країну вчетверте. Фіцо сказав журналістам, що чекає, коли президент Словаччини надасть йому мандат на початок формування уряду.

Аналітики кажуть, що нова правляча коаліція Словаччини, швидше за все, буде сформована Smer, Hlas і націоналістичною, проросійською Словацькою національною партією (SNS), яка матиме невелику, але дієву більшість із 79 місць у 150-місному парламенті. Разом з тим експерти вважають, що Фіцо, який був прагматичним під час попередніх мандатів, може охолодити свою риторику в коаліції з "Гласом", який заявив, що постачання боєприпасів в Україну корисні для промисловості Словаччини, і підтримав позицію ЄС щодо вторгнення.