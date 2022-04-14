Київське метро з 15 квітня відновить рух обома коліями на "синій" та "зеленій" гілках, – КМДА
У Києві поїзди метро 15 квітня відновлять рух обома коліями на "синій" та "зеленій" гілках, інтервал руху скоротять до 30 хвилин
Про це повідомила КМДА у телеграм.
"У столичному метро поїзди завтра відновлять рух обома коліями на "синій" та "зеленій" лініях. Інтервал руху на всіх лініях скоротять до 30 хвилин", – йдеться у повідомленні.
На червоній гілці рух обома коліями буде між станціями "Академмістечко" та "Шулявська", однією – між станціями "Шулявська" та "Театральна".
Метрополітен для пасажирів працює з 07:30 до 19:00, нагадали в КМДА.
▪️Рух поїздів буде здійснюватися:
- червона гілка: від ст. "Академмістечко" до ст. "Театральна"
- синя гілка: від ст. "Героїв Дніпра" до ст. "Теремки"
- зелена лінія: від ст. "Сирець" до ст. "Червоний хутір".
Що стосується роботи пересадочних вузлів, то працюватимуть вони на станціях "Золоті ворота"-"Театральна"; "Площа Льва Толстого"-"Палац спорту".
При цьому без зупинки поїзди проїжджатимуть станції: "Майдан Незалежності" та "Кловська".
Також у Києві 15 квітня буде організовано роботу ще трьох тролейбусних маршрутів
№ 11К "Музей Архітектури" – ст. м. "Виставковий центр" з інтервалом руху 20 хвилин.
№ 43К "Кібцентр" – ст. м. "Виставковий центр" з інтервалом руху 30 хвилин.
№ 45 ст. м. "Виставковий центр" - ст. м. "Васильківська" з інтервалом руху 20 хвилин.
У КМДА нагадують, що наземний громадський транспорт працює із 08:00 до 19:00. Графік роботи може оперативно змінюватися.
- Як відомо, столичний мер Віталій Кличко підтримує перейменування кількох станцій метро Києва з "недружніми" назвами.
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