Київське метро з 15 квітня відновить рух обома коліями на "синій" та "зеленій" гілках, – КМДА

Про це повідомила КМДА у телеграм.



"У столичному метро поїзди завтра відновлять рух обома коліями на "синій" та "зеленій" лініях. Інтервал руху на всіх лініях скоротять до 30 хвилин", – йдеться у повідомленні.



На червоній гілці рух обома коліями буде між станціями "Академмістечко" та "Шулявська", однією – між станціями "Шулявська" та "Театральна".



Метрополітен для пасажирів працює з 07:30 до 19:00, нагадали в КМДА.



▪️Рух поїздів буде здійснюватися:



- червона гілка: від ст. "Академмістечко" до ст. "Театральна"



- синя гілка: від ст. "Героїв Дніпра" до ст. "Теремки"



- зелена лінія: від ст. "Сирець" до ст. "Червоний хутір".



Що стосується роботи пересадочних вузлів, то працюватимуть вони на станціях "Золоті ворота"-"Театральна"; "Площа Льва Толстого"-"Палац спорту".



При цьому без зупинки поїзди проїжджатимуть станції: "Майдан Незалежності" та "Кловська".

Як відомо, столичний мер Віталій Кличко підтримує перейменування кількох станцій метро Києва з "недружніми" назвами.

Також у Києві 15 квітня буде організовано роботу ще трьох тролейбусних маршрутів№ 11К "Музей Архітектури" – ст. м. "Виставковий центр" з інтервалом руху 20 хвилин.№ 43К "Кібцентр" – ст. м. "Виставковий центр" з інтервалом руху 30 хвилин.№ 45 ст. м. "Виставковий центр" - ст. м. "Васильківська" з інтервалом руху 20 хвилин.У КМДА нагадують, що наземний громадський транспорт працює із 08:00 до 19:00. Графік роботи може оперативно змінюватися.

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