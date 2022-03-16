Київські укриття під'єднали до Wi-Fi
Київські укриття підʼєднали до мережі Wi-Fi
Про це повідомляє hromadske.
Більш ніж 200 укриттів у Києві вже під'єднали до Wi-Fi. До проєкту долучились 19 провайдерів.
Мапу з підключеними укриттями можна побачити тут.
- Попередньо, мерія була готова забезпечити підключення до Wi-Fi в усіх укриттях Києва.
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