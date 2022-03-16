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Київські укриття під'єднали до Wi-Fi

16 березня, 2022 середа
15:26
війна з Росією укриття

Київські укриття підʼєднали до мережі Wi-Fi

Про це повідомляє hromadske.

Більш ніж 200 укриттів у Києві вже під'єднали до Wi-Fi. До проєкту долучились 19 провайдерів.
Мапу з підключеними укриттями можна побачити тут.


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Новини
Київ
Укриття
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