Київводоканал заявив, що вода з-під крану краща за бутильовану: навів три причини

Про це повідомила пресслужба Київводоканалу.



"Ми знаємо, що багато киян зараз купують для пиття та приготування їжі бутильовану воду або воду на розлив, а водою з-під крану користуються лише для господарсько-побутових потреб. Звісно, тільки вам вирішувати, яку воду споживати, але хочемо навести три факти на користь того, чому вода з-під крану краще за бутильовану", - йдеться у повідомленні.



Так, у пресслужбі запевняють, що вода з-під крану гарантовано якісна та безпечна, оскільки проходить усі стадії очищення та знезараження, а за її якістю постійно слідкують фахівці. Водночас, зазначили у пресслужбі, дешева бутильована вода або та, що продається на розлив, часто не очищується належним чином, а виробники не дотримуються стандартів її виготовлення. Крім того, якщо вода довго зберігається у пластиковій пляшці під прямим сонячним промінням її якість може погіршуватися, адже пластик при нагріванні може пропускати хімічні речовини у воду.



У пресслужбі додали, що вода, яка подається у домівки киян централізовано, має природній склад мінералів, у той час як вода у пляшках майже не містить природних солей кальцію і магнію, що є небезпечним. Так, у пресслужбі заявляють, що систематичне вживання дистильованої або близької до неї води може призвести до низки захворювань, пов'язаних з порушенням водно-сольового балансу організму.



Третім фактором у Київводоканалі назвали економію.



"Крім того, 40% води у місті вже знезаражується без участі хлору, тому така вода ще більш якісна, смачна і не має сторонніх запахів. І вже зовсім скоро нові технології поширяться і на решту 60% води", - зазначили у Київводоканалі.



У пресслужбі нагадали, що скарги на незадовільну якість води приймаються за телефонами (044) 202-02-02, 15-81 чи (044) 200-73-01.

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