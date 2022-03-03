"Кінець світу вже стався": Зеленський назвав пересувні крематорії для армії РФ актом геноциду та нацизму

Про це він сказав під час пресконференції з іноземними ЗМІ, передає Еспресо.TV.



"Російська армія в рази більше, не в два, не в три. Чисельність щодо танків або військових - в 5-10 разів. Російську армію, людей, ніхто не рахує скільки їх помирає під обстрілами", - заявив президент.



Він прокоментував інформацію про російські пересувні крематорії



"Ви знаєте, що вони привезли крематорії, тобто вони заздалегідь не збираються показувати їх сім'ям, їх матерям. Вони не збираються показувати, що їх діти тут загинули, що їх вбили. Що вони сюди прийшли вбивати нас і ми боронимо нас, нашу свободу, наші домівки і тому вони вмирають. Ми не хочемо їх вбивати, чому наші беруть їх в полон і наші лікарі їх лікують. Хоча ще вчора наші лікарі лікували наших хлопців, які померли від ран від цих людей. Бо вони в першу чергу лікарі", - додав Зеленський.



Він сказав, що Путін просто посилає "м'ясо". І тому військові взяли крематорії з собою.



"Ці хлопці несуть їх, вони розуміють, що несуть це для себе. Я не розумію, що це за людина, яка може

планувати такі акти. Це і є акти геноциду і нацизму. Мені соромно, що є такі акти. Кінець світу вже стався. Якщо ми не можемо зупинити такі кроки, це і є кінець світу", - підсумував він.

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