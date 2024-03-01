Акторка Жюдіт Годреш виступила перед парламентом Франції з промовою про сексуальне насильство в кіноіндустрії

Про це пише The Guardian.

Акторка Жюдіт Годреш, відома за фільмами "Насмішка", "Сходження" та "Відчайдушна домогосподарка", виступила з промовою у французькому парламенті. Вона засудила французьку "кровозмішувальну" кіноіндустрію та закликала до створення комісії з розслідування сексуального насильства в цьому секторі.

Це вперше акторка виступила перед сенатом із заявою про сексуальне та гендерне насильство у французькій кіноіндустрії. 51-річна Годреш стала провідним голосом у французькому русі #MeToo, звинувативши режисерів Бенуа Жако та Жака Дуйона в сексуальному насильстві над нею, коли вона була підлітком. Обидва звинувачення відкинули.

Годреш сказала, що отримала 4500 свідчень від жертв сексуального насильства. Акторка закликала створити комісію з розслідування сексуального та гендерного насильства в кіноіндустрії, а також зняти з посади президента Національного центру кіно Домініка Бутонна. Бутонна сам був звинувачений у сексуальному насильстві, яке він заперечує, над своїм похресником у 2020 році.

У 2022 році уряд Франції призначив його на другий термін, що викликало розчарування феміністичних асоціацій. Годреш також закликала до створення більш ефективної системи контролю, яка включала б нейтрального радника на зйомках за участю неповнолітніх і координатора інтимної близькості для сцен сексу.

У лютому 2024 року французькі прокурори розпочали розслідування після того, як Годреш звинуватила Бенуа Жако у зґвалтуванні під час шестирічних стосунків, які почалися, коли їй було 14 років, а він був на 25 років старший за неї. Вона також звинуватила режисера Дуайона в сексуальному насильстві над нею, коли їй було 15 років. На той момент він був на 29 років старший.

Наприкінці лютого стало відомо, що французькому актору Жерару Депардьє висунули нове звинувачення в сексуальному домаганні, що імовірно сталося в 2021 році. Депардьє перебуває під офіційним розслідуванням у справі про зґвалтування з 2020 року.