Хорор "The Monkey" - нова екранізація Стівена Кінга

Хорор "The Monkey"

У цій екранізації оповідання Стівена Кінга брати-близнюки Гел і Білл, яких грали Крістіан Конвері (як діти) і Тео Джеймс (як дорослі), дізнаються, що мавпа-барабанщиця змушує когось помирати щоразу, коли вони заводять її. Пара намагається викинути іграшку, але вона щоразу повертається, тож діти кидають її в колодязь.

Через 25 років люди знову починають підозріло гинути. Брати неохоче відновлюють зв’язок, щоб знову спробувати знайти мавпу.

Мавпа надзвичайно комічна для оповідання Стівена Кінга.

Смерті — не єдиний гумор у "Мавпі". Перкінс підкреслює зловмисність дурної мавпи музичними жалами та розміщує камеру на одній з барабанних паличок. Або, наприклад, священик, який лається на похороні, що робить тон фільму химерним. У дитинстві Гела мучить банда однокласниць. Білл також знущається над Гелом, нагадуючи братові, що він на три хвилини старший, і погрожуючи з’їсти решту плаценти Гела, оскільки їхня мати стверджувала, що Білл з’їв її частину ще в утробі матері.

Гел і Білл йдуть різними шляхами у доросле життя.

Зачіски, які Білл і Гел обирають у дорослому віці, підкреслюють їхні відмінності відверто безглуздими способами. Гел недоглянутий зі своїми кучерями, а Білл суворий із стрижкою в стилі Цезаря. Будучи в конфронтації, головні герої все ж об’єднуються. Та чи надовго?

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