Наступний фільм Крістофера Нолана - екранізація епічної поеми Гомера "Одіссея"

Наступний фільм Крістофера Нолана – екранізація епічної поеми Гомера

Так, він плутався зі спогадами (Memento), грав бійця (трилогія "Темний лицар"), займався магією ("Престиж"), возився з мріями ("Початок"), був у космосі ("Інтерстеллар"), вирішував конфлікти війни ("Дюнкерк") тощо. Тепер 54-річний режиссер офіційно береться за один із основоположних текстів західної літератури.

Студія Universal розповіла, що новим фільмом британсько-американського режисера є "Одіссея", адаптація епічної поеми, написаної Гомером приблизно у VIII столітті до нашої ери.

"Наступний фільм Крістофера Нолана "Одіссея" — це міфічний бойовик, знятий по всьому світу з використанням абсолютно нової кінотехнології IMAX", — розповіла студія у повідомленні, опублікованому на X. "Цей фільм вперше показує основну сагу про Гомера на екранах IMAX і буде виходити в кінотеатрах у всьому світі з 17 липня 2026 року".

Для цього фільму Нолан візьме з собою в проект акторів, таких як Метт Деймон, Енн Гетевей та Роберт Паттінсон, а також новачків Nolanverse, таких як Том Холланд, Зендая, Люпіта Ніонго та Шарліз Терон.

"Одіссея" розповідає про Одіссея, царя Ітаки, та його небезпечне, десятирічне подорожування додому після Троянської війни.

Це не перший випадок, коли режисер намагається віддати належне давньогрецькій поемі Гомера, яка, начебто, "незнімальна".

"Одіссея" Крістофера Нолана вийде у кінотеатрах 17 липня 2026 року.

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