Події "Сутінок" від особи Едварда: Netflix створить анімаційний серіал "Сонце опівночі" 

Про це пише Variety.

Netflix запустив у розробку новий анімаційний серіал "Сонце опівночі", заснований на однойменному романі Стефані Маєр із серії "Сутінки". Твір є переказом подій "Сутінок", написаний з погляду Едварда Каллена, а не Белли Свон, як в оригінальній історії.

Уперше про анімаційний серіал повідомлялося в квітні 2023 року. Тоді екранізація перебувала на ранній стадії розробки. Проєктом займалася студія Lionsgate Television. Заступник голови Lionsgate Майкл Бернс підтвердив у березні 2024 року, що це буде саме анімаційний серіал. Наразі проєкт розробляє Netflix.

"Сонце опівночі" спочатку було випущено 2020 року. Шинед Дейлі виступить сценаристкою і виконавчою продюсеркою серіалу. Серед минулих робіт Дейлі - "Скажи мені брехню" (Tell Me Lies) на Hulu, "Ходячі мерці: Світ за межами" (The Walking Dead: World Beyond) на AMC, "Виховані вовками" (Raised by Wolves) на НВО Max і "Підпал" (The Get Down) на Netflix.

Меєр виступить виконавчою продюсеркою серіалу разом з Меган Гіббетт.