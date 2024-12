Популярні новинки на Нетфлікс (Netflix) у грудні . ТОП-12

Бурлеск, Фото: кадр з фільму

Покинувши Айову, Алі прибуває в бурлеск-зал Лос-Анджелеса з мрією вийти на сцену зі своїм неординарним голосом...

бурлеск, Фото: кадр з фільму

Втративши роботу, тато, який сидів вдома, схопився за нагоду відкрити дитячий садок, запрошуючи до себе нових дітей…

погані хлопці, Фото: кадр з фільму

На чолі з такими гравцями, як Ісая Томас і Денніс Родман, "Детройт Пістонс" кінця 80-х і початку 90-х залишили собі слід як "погані хлопці" НБА…

дитячий потяг, Фото: кадр з фільму

Наприкінці 40-х в Італії мати приймає важке рішення відправити сина на північ, де він побачить нове життя якомога далі від бідності…

Черчіль на війні, Фото: кадр з фільму

У цьому захоплюючому документальному фільмі розглядається ключова роль Вінстона Черчілля у Другій світовій війні та події, які зробили його ідеальним лідером тієї епохи..

єдина дівчина в оркестрі, Фото: постер до фільму

Єдина дівчина в оркестрі. The Only Girl in the Orchestra