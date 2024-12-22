Популярні новинки на Нетфлікс (Netflix) у грудні . ТОП-12
Грудень – це відчуття свята. І оскільки дні стають коротшими, погода стає холоднішою, а списки святкових покупок стають довшими, немає кращого способу втекти, ніж затишно вкритися під ковдрою з хорошим шоу чи фільмом
Бурлеск, Фото: кадр з фільму
Бурлеск. Burlesque
Покинувши Айову, Алі прибуває в бурлеск-зал Лос-Анджелеса з мрією вийти на сцену зі своїм неординарним голосом...
бурлеск, Фото: кадр з фільму
Денний догляд за татом. Daddy Day Care
Втративши роботу, тато, який сидів вдома, схопився за нагоду відкрити дитячий садок, запрошуючи до себе нових дітей…
погані хлопці, Фото: кадр з фільму
Погані хлопці. Bad Boys
На чолі з такими гравцями, як Ісая Томас і Денніс Родман, "Детройт Пістонс" кінця 80-х і початку 90-х залишили собі слід як "погані хлопці" НБА…
дитячий потяг, Фото: кадр з фільму
Дитячий потяг. The Children's Train
Наприкінці 40-х в Італії мати приймає важке рішення відправити сина на північ, де він побачить нове життя якомога далі від бідності…
Черчіль на війні, Фото: кадр з фільму
Черчилль на війні. Churchill at War
У цьому захоплюючому документальному фільмі розглядається ключова роль Вінстона Черчілля у Другій світовій війні та події, які зробили його ідеальним лідером тієї епохи..
єдина дівчина в оркестрі, Фото: постер до фільму
Єдина дівчина в оркестрі. The Only Girl in the Orchestra
Цей короткометражний документальний фільм прославляє новаторську контрабасистку Орін О’Браєн, першу жінку, яка стала постійним членом Нью-Йоркської філармонії…
чорні голуби, Фото: кадр з фільму
Чорні голуби. Black Doves
Коли шпигунка, видаючи себе за дружину політика, дізнається, що її коханця вбили, старий друг-убивця приєднується до неї в пошуках правди — і помсти…
відповідність, Фото: кадр з фільму
Відповідність. Compliance
Ця напружена драма розгортається, коли жартівливий чоловік прикидається поліцейським і переконує менеджера ресторану допитати її працівницю-підлітка про крадіжку…
найбільше пограбування, Фото: кадр з фільму
Найбільше пограбування. Biggest Heist Ever
Їхні злочини принесли їм прізвисько Бонні та Клайд — і історія стає ще дивнішою в цьому документальному фільмі про найприбутковіше пограбування в історії…
табір Крашер, Фото: кадр з фільму
Табір Крашер. Camp Crasher
Намагаючись врятувати свого сина від походу в кінці навчань у школі, мама-одиначка стає водієм автобуса, намагаючись показати йому, що вона справді може бути класною мамою…
відлуння минулого, Фото: кадр з фільму
Відлуння минулого. Echoes of the Past
Звинувачений у вбивстві своєї сестри Єхія налаштований помститися та викрити справжнього злочинця…
Безглузде Різдво з Сабріною Карпентер, Фото: постер до фільму
Безглузде Різдво з Сабріною Карпентер. A Nonsense Christmas with Sabrina Carpenter
Ікона поп-музики Сабріна Карпентер дзвонить у всі дзвони у своїй першій в історії естрадній добірці, повній святкових хітів, несподіваних дуетів і комедійних епізодичних ролей…
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