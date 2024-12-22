Популярні новинки на Нетфлікс (Netflix) у грудні . ТОП-12

Бурлеск, Фото: кадр з фільму

Бурлеск. Burlesque

Покинувши Айову, Алі прибуває в бурлеск-зал Лос-Анджелеса з мрією вийти на сцену зі своїм неординарним голосом...

бурлеск, Фото: кадр з фільму

Денний догляд за татом. Daddy Day Care

Втративши роботу, тато, який сидів вдома, схопився за нагоду відкрити дитячий садок, запрошуючи до себе нових дітей…

погані хлопці, Фото: кадр з фільму

Погані хлопці. Bad Boys

На чолі з такими гравцями, як Ісая Томас і Денніс Родман, "Детройт Пістонс" кінця 80-х і початку 90-х залишили собі слід як "погані хлопці" НБА…

дитячий потяг, Фото: кадр з фільму

Дитячий потяг. The Children's Train

Наприкінці 40-х в Італії мати приймає важке рішення відправити сина на північ, де він побачить нове життя якомога далі від бідності…

Черчіль на війні, Фото: кадр з фільму

Черчилль на війні. Churchill at War

У цьому захоплюючому документальному фільмі розглядається ключова роль Вінстона Черчілля у Другій світовій війні та події, які зробили його ідеальним лідером тієї епохи..

єдина дівчина в оркестрі, Фото: постер до фільму

Єдина дівчина в оркестрі. The Only Girl in the Orchestra

Цей короткометражний документальний фільм прославляє новаторську контрабасистку Орін О’Браєн, першу жінку, яка стала постійним членом Нью-Йоркської філармонії…

чорні голуби, Фото: кадр з фільму

Чорні голуби. Black Doves

Коли шпигунка, видаючи себе за дружину політика, дізнається, що її коханця вбили, старий друг-убивця приєднується до неї в пошуках правди — і помсти…

відповідність, Фото: кадр з фільму

Відповідність. Compliance

Ця напружена драма розгортається, коли жартівливий чоловік прикидається поліцейським і переконує менеджера ресторану допитати її працівницю-підлітка про крадіжку…

найбільше пограбування, Фото: кадр з фільму

Найбільше пограбування. Biggest Heist Ever

Їхні злочини принесли їм прізвисько Бонні та Клайд — і історія стає ще дивнішою в цьому документальному фільмі про найприбутковіше пограбування в історії…

табір Крашер, Фото: кадр з фільму

Табір Крашер. Camp Crasher

Намагаючись врятувати свого сина від походу в кінці навчань у школі, мама-одиначка стає водієм автобуса, намагаючись показати йому, що вона справді може бути класною мамою…

відлуння минулого, Фото: кадр з фільму

Відлуння минулого. Echoes of the Past

Звинувачений у вбивстві своєї сестри Єхія налаштований помститися та викрити справжнього злочинця…

Безглузде Різдво з Сабріною Карпентер, Фото: постер до фільму

Безглузде Різдво з Сабріною Карпентер. A Nonsense Christmas with Sabrina Carpenter

Ікона поп-музики Сабріна Карпентер дзвонить у всі дзвони у своїй першій в історії естрадній добірці, повній святкових хітів, несподіваних дуетів і комедійних епізодичних ролей…

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