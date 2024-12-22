Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Кіно Популярні новинки на Нетфлікс (Netflix) у грудні . ТОП-12

Популярні новинки на Нетфлікс (Netflix) у грудні . ТОП-12

Олена Чернінька
22 грудня, 2024 неділя
13:02
Кіно Netflix

Грудень – це відчуття свята. І оскільки дні стають коротшими, погода стає холоднішою, а списки святкових покупок стають довшими, немає кращого способу втекти, ніж затишно вкритися під ковдрою з хорошим шоу чи фільмом

Зміст

Бурлеск

Бурлеск, Фото: кадр з фільму

Бурлеск. Burlesque

Покинувши Айову, Алі прибуває в бурлеск-зал Лос-Анджелеса з мрією вийти на сцену зі своїм неординарним голосом...

 

бурлеск

бурлеск, Фото: кадр з фільму

Денний догляд за татом. Daddy Day Care

Втративши роботу, тато, який сидів вдома, схопився за нагоду відкрити дитячий садок, запрошуючи до себе нових дітей…

 

погані хлопці

погані хлопці, Фото: кадр з фільму

Погані хлопці. Bad Boys

На чолі з такими гравцями, як Ісая Томас і Денніс Родман, "Детройт Пістонс" кінця 80-х і початку 90-х залишили собі слід як "погані хлопці" НБА…

 

дитячий потяг

дитячий потяг, Фото: кадр з фільму

Дитячий потяг. The Children's Train

Наприкінці 40-х в Італії мати приймає важке рішення відправити сина на північ, де він побачить нове життя якомога далі від бідності…

 

Черчіль на війні

Черчіль на війні, Фото: кадр з фільму

Черчилль на війні. Churchill at War

У цьому захоплюючому документальному фільмі розглядається ключова роль Вінстона Черчілля у Другій світовій війні та події, які зробили його ідеальним лідером тієї епохи..

 

єдина дівчина в оркестрі

єдина дівчина в оркестрі, Фото: постер до фільму

Єдина дівчина в оркестрі. The Only Girl in the Orchestra

Цей короткометражний документальний фільм прославляє новаторську контрабасистку Орін О’Браєн, першу жінку, яка стала постійним членом Нью-Йоркської філармонії…

 

чорні голуби

чорні голуби, Фото: кадр з фільму

Чорні голуби. Black Doves

Коли шпигунка, видаючи себе за дружину політика, дізнається, що її коханця вбили, старий друг-убивця приєднується до неї в пошуках правди — і помсти…

 

відповідність

відповідність, Фото: кадр з фільму

Відповідність. Compliance

Ця напружена драма розгортається, коли жартівливий чоловік прикидається поліцейським і переконує менеджера ресторану допитати її працівницю-підлітка про крадіжку…

 

найбільше пограбування

найбільше пограбування, Фото: кадр з фільму

Найбільше пограбування. Biggest Heist Ever

Їхні злочини принесли їм прізвисько Бонні та Клайд — і історія стає ще дивнішою в цьому документальному фільмі про найприбутковіше пограбування в історії…

 

табір Крашер

табір Крашер, Фото: кадр з фільму

Табір Крашер. Camp Crasher

Намагаючись врятувати свого сина від походу в кінці навчань у школі, мама-одиначка стає водієм автобуса, намагаючись показати йому, що вона справді може бути класною мамою…

 

відлуння минулого

відлуння минулого, Фото: кадр з фільму

Відлуння минулого. Echoes of the Past

Звинувачений у вбивстві своєї сестри Єхія налаштований помститися та викрити справжнього злочинця…

 

Безглузде Різдво з Сабріною Карпентер

Безглузде Різдво з Сабріною Карпентер, Фото: постер до фільму

Безглузде Різдво з Сабріною Карпентер. A Nonsense Christmas with Sabrina Carpenter

Ікона поп-музики Сабріна Карпентер дзвонить у всі дзвони у своїй першій в історії естрадній добірці, повній святкових хітів, несподіваних дуетів і комедійних епізодичних ролей…

Джерело

Теги:
Відео
Новини
Суспільство
Культура
Читайте також:
Марина Кальюранд
Автор Маріанна Присяжнюк
17 грудня, 2024 вiвторок
Комунікація влади із суспільством дуже важлива на етапі впровадження реформ, необхідних для євроінтеграції України. Розмова Еспресо з євродепутаткою Мариною Кальюранд
ЗСУ
Автор Юлія Юліна
20 грудня, 2024 п'ятниця
Після скасування статусу "обмежено придатний" понад 83% військових пройшли повторний медогляд
транзит газу, газ
Автор Світлана Кравченко
21 грудня, 2024 субота
Україна і Росія не змогли домовитись про транзит газу за посередництва Азербайджану, - Reuters
Київ
-0.8°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.69
    Купівля 41.69
    Продаж 42.2
  • EUR
    Купівля 43.4
    Продаж 44.1
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, неділя
22 грудня
13:32
грузія
У бою проти росіян на Курщині загинув командир "Вільної Грузії" Бадрі Кварацхелія
13:31
Дональд Трамп
Команда Трампа має намір оголосити про вихід США із ВООЗ "в перший день" після його вступу на посаду президента, - FT
13:18
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
За добу щонайменше 6 "шахедів" залітали до Білорусі, один з них пролетів 170 км, - Беларускі Гаюн
12:54
ЗСУ загиблі
Росіяни розстріляли пʼятьох українських полонених військових: Лубінець звернеться до ООН та МКЧХ
12:41
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 22 грудня: скільки коштують долар та євро у банках
12:36
санкції проти Росії
ЄС готує новий пакет санкцій проти Росії до третьої річниці повномасштабного вторгнення в Україну, - ЗМІ
12:34
Іран
В Ірані масштабна енергетична криза: на підприємствах скоротили графік роботи, школи перевели на дистанційку, - NYT
12:17
новини Львівщини
Росіяни атакували цивільного чоловіка у Куп’янську: поранення кінцівок призвели до ампутації
12:04
фейк
Росіяни поширюють у соцмережах анонси мітингів в Європі "проти порушень прав людини в Україні", - ЦПД
12:02
OPINION
Українська дипломатія: вмерла, так вмерла…
12:01
терористи ХАМАС
Перемовини між Ізраїлем і ХАМАС щодо перемир'я завершені на 90%, - BBC
11:54
Ексклюзив
Роберт Фіцо
Фіцо намагається отримати вдячність Путіна після війни, - політолог Рейтерович
11:40
втрати окупантів
На Куп’янському напрямку Сили оборони знищили бронетанкову групу російських загарбників
11:11
У Туреччині вертоліт швидкої допомоги врізався у будівлю лікарні: четверо людей загинули
10:54
Ексклюзив
війна з РФ, ЗСУ
Мотивовані добровольці значно краще справляються з обовʼязками й мають бажання працювати, - лейтенант ЗСУ Волянський
10:54
ППО, обстріл, ЗСУ
Сили ППО за ніч ліквідували 52 російських БПЛА, ще 44 - не досягли цілей
10:52
Оновлено
РФ атакувала Україну "шахедами" і ракетами, у Броварах уламки дронів впали на багатоповерхівку: ситуація вранці 22 грудня
10:46
Марк Бернетт
Трамп призначить телепродюсера Марка Бернетта спецпредставником США у Британії
10:19
У Забайкальському краї РФ зіткнулися потяги: з рейок зійшли десятки вагонів з вугіллям
10:03
OPINION
Україна — НАТО: вічний вступ
09:58
TikTok
Албанія на рік заборонила TikTok через негативний вплив на дітей
09:49
Винищувач F/A-18
Над Червоним морем "дружнім вогнем" збили військовий літак США: обидва пілоти вижили
09:35
Польща
Польща досі не збивала російські ракети, бо вони не загрожували об’єктам на території країни, - міністр оборони
09:15
Окупанти через Маріуполь переміщують колони військової техніки на різні напрямки: зафіксовано нову позначку
08:54
Марка "Усик - Світ любить сильних"
"Передбачила перемогу": Укрпошта випустила нову марку на честь українського боксера Усика
08:53
Тайсон Ф'юрі
"Усик отримав маленький різдвяний подарунок від суддів": Ф'юрі прокоментував поразку у реванші
08:30
Китай
"Порушує принцип одного Китаю": у КНР розкритикували нову військову допомогу США Тайваню
08:20
ЗСУ
За добу на фронті сталося 186 боєзіткнень: окупати активізувалися на Времівському напрямку
08:02
OPINION
Чи реальною є перспектива розпаду РФ?
07:47
Усик привіз на бій до Ер-Ріяду справжню шаблю Івана Мазепи 17-го століття
07:36
Олександр Усик
Усик присвятив другу перемогу над Фʼюрі своїй матері та матерям України
07:29
Даніель Дюбуа
Чемпіон світу у надважкій вазі Дюбуа викликав Усика на реванш: українець погодився
07:23
Інфографіка
втрати окупантів
Три системи ППО, 15 танків та 1820 військових: що втратила армія РФ за добу війни на фронті
07:10
Оновлено
корабель рф
Росіяни завели усі ракетоносії до пунктів базування
07:00
Огляд
Олександр Усик
Усик побив Фʼюрі, допінг-скандал з Мудриком. Головні новини українського спорту за тиждень
01:31
Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі (ліворуч)
Усик переміг Ф'юрі та захистив титули чемпіона світу
01:30
Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі (ліворуч)
Реванш Усик - Ф'юрі: онлайн-трансляція супербою між українцем та британцем
2024, субота
21 грудня
23:25
Окупанти в Маріуполі
Росіяни вербують українських школярів до своїх ВНЗ, - ЦНС
22:32
Володимир Кличко
Ми будемо тримати кулаки, щоб Усик продемонстрував, що він найкрутіша людина на Землі, - Кличко-молодший
22:10
Ексклюзив
"Орешник" путін
"Путін пропонує запрограмоване масове вбивство людей": Портников про застосування РФ ракети "Орешник"
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV