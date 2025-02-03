Раян Ґослінґ може приєднатися до нового фільму "Зоряні війни", який зрежисує Шон Леві
Я просто Кенобі: Раян Ґослінґ збирається приєднатися до франшизи "Зоряних воєн" у фільмі, який ще не має назви
Раян Ґослінґ і "Зоряні війни"
Раян Ґослінґ стане найновішим доповненням до всесвіту Зоряних воєн після того, як з’явилася новина про те, що він зніметься у фільмі франшизи, який ще не має назви. Режисером виступить Шон Леві.
Як повідомляє Hollywood Reporter, Ґослінґ приєднається до проекту, який вперше було оприлюднено у 2022 році, як один із кількох фільмів, над якими продюсер Star Wars Lucasfilm працює одночасно. Леві, попереднім фільмом якого був "Дедпул і Росомаха", сказав, що сценарій пише Джонатан Троппер, з яким він працював над "Тут я тебе залишаю" та "Проект Адам".
З’явилося кілька інших подробиць фільму, але вважається, що це буде окрема історія в стилі "Ізгой-один" або "Соло", а не продовження так званої "саги про Скайвокера", яка складалася з дев’яти фільмів і, очевидно, була завершена з The Rise of Skywalker у 2019 році. Дати виходу не було оголошено, але студія "Зоряних воєн" Disney тримає слот для фільму "Зоряні війни" у грудні 2027. Вважається, що участь Ґослінґа, щойно після успіху та номінації на "Оскар" за "Барбі", пришвидшить виробництво до цієї дати.
Франшиза віддає перевагу телевізійним серіалам, які є допоміжними продуктами після "Повстання Скайвокера", і має дебютувати у своєму наступному кінопроекті "Мандалорець і Грогу" у травні 2026 року. Це є "продовження" хітового серіалу "Мандалорець".
Інші проекти, про які підтверджено, що знаходяться в розробці, включають фільм, присвячений героїні Дейзі Рідлі Рей, режисером буде Шармін Обейд-Чіной, а також історію-приквел із робочою назвою "Світанок джедаїв", дія якої відбувається 25 000 років у минулому від режисера "Повне невідоме" Джеймса Менголда.
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