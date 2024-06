Серіал за грою The Last of Us може отримати чотири сезони

Про це повідомляє Deadline.

Серіальна адаптація відеогри The Last of Us від НВО може тривати довше, ніж було офіційно оголошено. На це натякнули співавтори серіалу, виконавчі продюсери, шоуранери та режисери Крейг Мейзін і Ніл Дракманн.

Другий сезон "Останніх з нас" вийде у 2025 році. Він буде коротшим за перший і складатиметься з 7 епізодів, однак одна з серій буде доволі великою. Але разом тим, проєкт отримає і третій сезон, який, за словами творців шоу, буде значно масштабнішим. Творці серіалу не виключають, що за ним зʼявиться і четвертий сезон.

"Сюжетний матеріал, який ми отримали з другої частини гри, набагато більший, ніж сюжетний матеріал, який був у першій частини. Тому те, що нам було потрібно зробити з самого початку, — це з’ясувати, як розповідати цю історію за сезонами. Коли ви робите це, ви шукаєте природні контрольні точки, і, як ми зазначили, в цьому сезоні контрольна точка, здається, нібито з’явилася після семи епізодів", - розповів Мейзін.

Це означає, що Мейзін і Дракманн планують, що серіал триватиме щонайменше три сезони, а можливо, і чотири.

"Ми не впевнені, що зможемо розповісти історію навіть протягом двох сезонів [другого і третього], тому що ми не поспішаємо і йдемо цікавими шляхами, які ми також трохи розробили в першому сезоні. Ми відчуваємо, що майже напевно буде так, що — поки люди продовжуватимуть дивитися і ми можемо продовжувати робити більше — третій сезон буде значно більшим. І справді, для історії може знадобитися четвертий сезон", - зауважив режисер.

Він наголосив, що не уявляє, як можливо розповісти всю історію лише за другий сезон.