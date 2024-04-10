Сильвестра Сталлоне звинуватили у створенні "токсичної атмосфери" на зйомках серіалу "Король Талси"

Про це пише Variety.

77-річного американського актора і режисера Сильвестра Сталлоне звинуватили у створенні "токсичного середовища" на знімальному майданчику серіалу "Король Талси". Американський кримінальний драматичний серіал створений режисером Тейлором Шеріданом разом із шоуранером Теренсом Вінтером для студії Paramount+. Головну роль у ньому зіграв Сильвестр Сталлоне.

Зараз в Атланті знімається другий сезон проєкту. Перший сезон, прем’єра якого відбулася в листопаді 2022 року, знімали в Оклахомі, де розгортаються події.

У соцмережах зараз активно обговорюється допис, опублікований телесценаристкою Джулі Бенсон. Днями вона поширила два скриншоти на X і написала: "Отримала цю тривожну новину від мого друга з Атланти, який мав досвід роботи з проєктом "Король Талси" цього тижня. Кастинг-агентка звільнилася, тому що їй було дуже огидно. Мій друг зараз хвилюється щодо роботи. Сильвестре Сталлоне, що ви можете сказати щодо себе? До того ж я розчарована, я просто розлючена".

Викладені скриншоти являли собою допис у Facebook із розмитим іменем користувача, де розповідалося про те, що Сталлоне, маючи на увазі статистів у сцені, сказав режисеру шоу: "Що, до біса, відбувається з цими чортовими потворними фонами".

Далі йшлося про те, що Сталлоне і режисер "обзивали певних людей жахливими іменами та сміялися з них". Допис наводив конкретні цитати. А потім Сталлоне нібито сказав: "Приведіть гарних молодих дівчат, щоб вони були зі мною".

У дописі на Facebook сказано, що Роуз Лок, яка має довгий список заслуг як кастинг-директорка статистів, звільнилася з шоу через це. Також у соцмережах закликають усіх акторів другого плану об’єднатися, щоб надати розголосу ситуації про ставлення до статистів.

На іншому скриншоті повідомляється: Лок заявила, що пішла зі знімального майданчика після того, як їй "повідомили про певні речі".

"Зрештою я звільнилася, тому що це було явно токсичне середовище, в яке мені було некомфортно поміщати себе чи статистів", — пояснила Лок.

У компанії Rose Locke Casting у Facebook повідомили, що вирішили припинити співпрацю з серіалом "Король Талси". Останній робочий день буде 12 квітня.