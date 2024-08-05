Спіноф "Гри престолів" та продовження "Останнього з нас": HBO анонсував, які серіали вийдуть у новому сезоні
Американський телеканал HBO оголосив, що у сезоні 2024/2025 випустить серіали-приквели до фільмів "Дюна", "Воно", а також "Лицар семи королівств", що стане спінофом "Гри престолів"
Про це пише Variety.
Стримінговий сервіс від HBO Max випустив тизер, у якому показав наймасштабніші проєкти, які вийдуть у 2024-2025 роках. Зокрема телеканал готує як повністю нові серіали, так і наступні сезони своїх хітів. Також у новому телесезоні вийдуть нові проєкти, що стануть приквелами або сиквелами улюблених серіалів і успішних фільмів.
"Дракони були лише початком. Нові історії, свіжі розділи. Незабаром усе з’явиться на Max", - зазначається в тизері HBO Max.
Так, 19 вересня 2024 року відбудеться премʼєра серіалу "Пінгвін". Це спіноф супергеройського кримінального фільму "Бетмен" Метта Рівза про одного з найвідоміших лиходіїв DC Comics.
HBO підготував серіал "Дюна: Пророцтво", що стане приквелом до саги "Дюна" Дені Вільнева.
Готується 5-й сезон "Гарлі Квінн" про божевільну і харизматичну подружку Джокера та 3-й сезон гостросоціальної сатири про багатіїв "Білий лотос", події якого розгортатимуться в Таїланді.
Ще одним приквелом стане "Ласкаво просимо до Деррі", що покаже передісторію культових фільмів жахів "Воно". HBO готує анонсований раніше спіноф "Гри престолів" "Лицар Семи Королівств", що розкриє нові таємниці Вестеросу.
У новому телесезоні вийде продовження постапокаліптичного серіалу за мотивами відеогри The Last of Us "Останні з нас". У короткому огляді другого сезону було показано повернення Педро Паскаля в ролі Джоела, Белли Ремсі в ролі Еллі та Габріеля Луни в ролі Томмі. У ньому також зʼявляться і нові персонажі, яких зіграє Ізабела Мерсед, Джеффрі Райта і Кетрін О'Хара.
НВО оголосила також про 3-й сезон спінофу "Секс і місто" - "І просто так...". Нещодавно зірка "Сексу і міста" Кім Кетролл відреагувала на чутки про повернення в 3-му сезоні сиквелу.
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