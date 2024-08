Спіноф "Гри престолів" та продовження "Останнього з нас": HBO анонсував, які серіали вийдуть у новому сезоні

Про це пише Variety.

Стримінговий сервіс від HBO Max випустив тизер, у якому показав наймасштабніші проєкти, які вийдуть у 2024-2025 роках. Зокрема телеканал готує як повністю нові серіали, так і наступні сезони своїх хітів. Також у новому телесезоні вийдуть нові проєкти, що стануть приквелами або сиквелами улюблених серіалів і успішних фільмів.

"Дракони були лише початком. Нові історії, свіжі розділи. Незабаром усе з’явиться на Max", - зазначається в тизері HBO Max.

Так, 19 вересня 2024 року відбудеться премʼєра серіалу "Пінгвін". Це спіноф супергеройського кримінального фільму "Бетмен" Метта Рівза про одного з найвідоміших лиходіїв DC Comics.

HBO підготував серіал "Дюна: Пророцтво", що стане приквелом до саги "Дюна" Дені Вільнева.

Готується 5-й сезон "Гарлі Квінн" про божевільну і харизматичну подружку Джокера та 3-й сезон гостросоціальної сатири про багатіїв "Білий лотос", події якого розгортатимуться в Таїланді.

Ще одним приквелом стане "Ласкаво просимо до Деррі", що покаже передісторію культових фільмів жахів "Воно". HBO готує анонсований раніше спіноф "Гри престолів" "Лицар Семи Королівств", що розкриє нові таємниці Вестеросу.

У новому телесезоні вийде продовження постапокаліптичного серіалу за мотивами відеогри The Last of Us "Останні з нас". У короткому огляді другого сезону було показано повернення Педро Паскаля в ролі Джоела, Белли Ремсі в ролі Еллі та Габріеля Луни в ролі Томмі. У ньому також зʼявляться і нові персонажі, яких зіграє Ізабела Мерсед, Джеффрі Райта і Кетрін О'Хара.

НВО оголосила також про 3-й сезон спінофу "Секс і місто" - "І просто так...". Нещодавно зірка "Сексу і міста" Кім Кетролл відреагувала на чутки про повернення в 3-му сезоні сиквелу.