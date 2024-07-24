Зірка "Сексу і міста" Кім Кетролл відреагувала на чутки про повернення в 3-му сезоні сиквелу

Про це пише Deadline.

67-річна акторка Кім Кетролл повідомила, що вона не буде повторювати роль свого культового персонажа зі серіалу "Секс і місто" і не зʼявиться у третьому сезоні сиквелу "І просто так...", попри епізодичну роль у фіналі другого сезону.

Раніше видання Life & Style поширило новину про те, що Кетролл укладає угоду з Max на 3-й сезон.

"Схоже, що Кім Кетролл (вона ж Саманта Джонс) все-таки повернеться до 3-го сезону "І просто так…", - написала одна з користувачок соцмережі Х, поширивши новину Life & Style.

Акторка прокоментувала цей твіт, написавши: "О, це так мило, але ні".

Фото: скриншот з Х

Кетролл зіграла сексуальну публіцистку Саманту Джонс в оригінальному серіалі HBO з 1998 по 2004 рік, а також в повнометражних адаптаціях, які вийшли на екрани у 2008 і 2010 роках.

Розповівши про свої розбіжності з колегою по фільму Сарою Джесікою Паркер, Кетролл вирішила не возз’єднуватися з зірками серіалу у сиквелі "І просто так…". Перша серія продовження вийшла у 2021 році.

У другому сезоні Кетролл виконала епізодичну роль.

Згодом джерела розповіли, що для появи у серіалі акторка висунула низку вимог, серед яких було і те, що Кім не хотіла перетинатись на знімальному майданчику з Сарою Джесікою Паркер. Кетролл прокоментувала, як сприйняла повернення до ролі. Вона поділилась, що для появи у короткій сцені її образ стилізував Пет Філд, той самий дизайнер, який допомагав одягати Саманту в "Сексі і місто" з 1998 по 2004 рік.