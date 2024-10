Зірка "Гри престолів" Крістіан Нерн зізнався, що World of Warcraft врятував його від наркозалежності

Про це пише Polygon.

48-річний ірландський актор та діджей Крістіан Нерн, всесвітню славу якому принесла роль мовчазного слуги Ходора у телесеріалі НВО "Гра престолів", видав автобіографічну книжку Beyond the Throne: Epic Journeys, Enduring Friendships, and Surprising Tales ("Поза троном: Епічні подорожі, тривала дружба та дивовижні історії").

У книжці Нерн ділиться, як це пройти шлях від актора другорядних ролей до слави по всьому світу. Він описує історії з життя, міркуючи про кар’єру ді-джея та дреґ-перформера, а також розповідає, що гра World of Warcraf (WoW) допомогла йому позбутися майже смертельної наркотичної залежності.

У книжці Нерн розповідає про період свого життя, коли він закохався в наркоманку, яка спонукала актора також зловживати наркотиками.

"Я нюхаю стільки коксу, що коли я підіймаю голову з подушки, зазвичай після опівдні, він все ще вкриває бавовну, як картон", – пише актор в одному розділі.

Нерн вживав амфетаміни та кокаїн, щоб не спати цілу ніч, проводячи діджейські сети, вживав екстазі, щоб покращити враження від клубу, і кодеїн, щоб полегшити нервозність від інших наркотиків, а також сильно зловживав алкоголем.

Нерн бачив, що його фізичне та психічне здоров’я погіршується разом із його професійним життям. Після катастрофічного досвіду з кетаміном він пішов у бунгало біля підніжжя гір Морн в Ірландії та грав у WoW "від світанку до заходу". У книзі Нерн детально розповідає про смаки в грі: чому він завжди обирає нелюдських персонажів і що він отримує від гри - від дофамінових стрибків до друзів по всьому світу.

Коли журналісти назвали його історію про використання WoW для подолання наркотичної залежності корисною, Нерн зазначив: "Я не знаю щодо "корисності", але якщо подивитися на шкалу шкоди від залежностей, то [залежність від відеоігор має] зовсім іншу шкалу [ніж наркотики]. Хоча я знаю, що люди точно втрачали друзів і партнерів через World of Warcraft. Я точно відійшов від світу з грою. Але мені потрібно було це зробити в той час. Мені потрібно було трохи віддалитися, і я цим скористався. Зараз я перебуваю в набагато більш здоровому стані, і я справді думаю, що еволюція гри дозволяє вам грати в неї та залишатися більш здоровим, тому що ви можете виконувати завдання швидше".

Він поділився, що йому подобається мати рідкісні речі.

"Я колекціонер та любитель відкривати все, що можливо. У випадку з Warcraft це "маунти" (тварини для пересування, – ред.) та спорядження. Мені подобається приїжджати верхи на їздовій тварині, яку дуже складно дістати", – додав Нерн.