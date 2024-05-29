Зірка "Усі жінки — відьми" Алісса Мілано стала амбасадоркою UNITED24

Про це повідомляє UNITED24.

Американська акторка, зірка серіалів "Район Мелроуз" та "Усі жінки - відьми" Алісса Мілано долучилася до амбасадорів UNITED24 та збиратиме гроші для України. Вона підтримуватиме напрямок "Освіта і наука".

"Сьогодні я дуже щаслива доєднатися до команди амбасадорів UNITED24 - офіційної фандрейзингової платформи президента Зеленського. Україна потребує нашої підтримки більше, ніж будь-коли. Повномасштабна війна в Україні — нелюдяна, підла та варварська. Вона має закінчитися справедливим миром і перемогою України", - наголосила акторка.

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Вона також звернулася і до українців, висловивши свою підтримку.

"Українці, знайте: я буду з Україною і підтримуватиму вас на цьому шляху", - додала Мілано.