Зірка "Усі жінки — відьми" Алісса Мілано стала амбасадоркою UNITED24
Американська акторка та активістка Алісса Мілано наголосила на важливості підтримки України на тлі повномасштабного вторгнення Росії та звернулася до українців
Про це повідомляє UNITED24.
Американська акторка, зірка серіалів "Район Мелроуз" та "Усі жінки - відьми" Алісса Мілано долучилася до амбасадорів UNITED24 та збиратиме гроші для України. Вона підтримуватиме напрямок "Освіта і наука".
"Сьогодні я дуже щаслива доєднатися до команди амбасадорів UNITED24 - офіційної фандрейзингової платформи президента Зеленського. Україна потребує нашої підтримки більше, ніж будь-коли. Повномасштабна війна в Україні — нелюдяна, підла та варварська. Вона має закінчитися справедливим миром і перемогою України", - наголосила акторка.
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Вона також звернулася і до українців, висловивши свою підтримку.
"Українці, знайте: я буду з Україною і підтримуватиму вас на цьому шляху", - додала Мілано.
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