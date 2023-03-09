Кіпрські вілли друзів Путіна

І хоч країна є членом ЄС, місцевий уряд зовсім не квапиться реагувати на запроваджені міжнародні санкції проти прибічників Путіна. Тільки у січні 2023-го міністр фінансів Кіпру Константінос Петрідіс повідомив про арешт російських вкладів на 105 мільйонів євро. Для порівняння: загальна сума коштів походженням з РФ на рахунках у кіпрських банках оцінюється у 5-6 мільярдів євро.

Ще гірша ситуація з майновими об’єктами. Досі невідомо жодного випадку, щоб на Кіпрі арештували будинок чи яхту когось із підсанкційних росіян. Власне кажучи, кіпрське законодавство для того було й налаштоване, щоб ховати активи. Місцеві майнові реєстри закриті для публічного доступу. А ланцюжки володіння навмисне вибудовуються довгими і заплутаними, щоб приховати ім’я реального власника. Та все ж, завдяки відкритим базам інших країн ЄС нам вдалося знайти адреси більш як 20 росіян, пов’язаних з кремлівською верхівкою та великим бізнесом. Частина з них уже ходить під міжнародними санкціями. Сподіваємося, що поступово до них доєднається і решта.

Ті, хто уже під санкціями

Почнемо з віцепрем’єра уряду РФ Марата Хуснуліна, котрий з-поміж іншого відповідає за інтеграцію Криму, Донбасу й інших загарбаних територій в Російську Федерацію. Проте його донька Аліна воліє інтегруватися у кіпрське середовище. Вона одружена зі сином гендиректора Новоросійського порту Євгенієм Кіреєвим, на якого теж накладено санкції, але поки що тільки в Україні. У молодої пари є особняк в елітному районі Лімасола – Mesovounia villas (див. локацію). Зазвичай, такі коштують 2-4 мільйони євро. В опозиційних російських медіа раніше писали, що Хуснуліни-Кіреєви володіють через кіпрські офшори нерухомістю в РФ, але віллу на Кіпрі їм досі вдавалося ховати. Може, так би й було далі, якби Євгеній Кіреєв не вирішив облаштувати там "русскую баньку": пічку й інше обладнання він замовив з Росії, вказавши у документах доставки свою лімасольську адресу.

Марат Хуснулін

Mesovounia villas

Олександр Пономаренко, співвласник московського аеропорту "Шереметьево", київського ТРЦ "Ocean Plaza", близький друг і партнер "путінського гаманця" Аркадія Ротенберга, теж має нерухомість на Кіпрі. Пономаренко – один із найбагатших російських бізнесменів, але один із найменш публічних. Широкий загал почув про нього лише тоді, коли з’ясувалося, що він брав участь у будівництві палацу для Путіна біля чорноморського курорту Геленджик. На дружину олігарха Наталію Рожкову записані апартаменти у комплексі Bayview Gardens (блок 1, ап. №5) у тому ж таки Лімасолі – "російській столиці" Кіпру. Це порівняно скромне житло, вартість якого не дотягує й до 1 мільйона євро. Можливо, все пояснюється тим, що родина Пономаренків надає перевагу літо проводити на своїй розкішній віллі LA CHABANNE у Франції. Але французька влада торік наклала на неї арешт. Тож Кіпр залишається запасним варіантом для Пономаренка. Тим більше, що кіпрським паспортами і себе, і сім’ю він забезпечив.

Олександр Пономаренко

Bayview Gardens

Колишній керівник "Роснефти" Едуард Худайнатов потрапив під міжнародні санкції зокрема й за те, що є номіналом компаній, на які оформлено супер’яхти Shaherezada (вартістю 700 млн USD) й Amadea (300 млн USD). Вважається, що реальним власником першої з них є Владімір Путін, а другої – олігарх Алішер Усманов. Особисті статки Худайнатова недостатні, щоб володіти такими яхтами. Але для того, щоб купити віллу на Кіпрі їх вистачить з лишком. Нюанс, щоправда, в тому, що власником вілли (на території комплексу Coral Seas Villas в районі Коралової Затоки біля міста Пафос) є нешлюбна дружина Худайнатова – Марина Амаффі. Вони уже багато років живуть разом, мають спільних дітей, але офіційно одруження не реєстрували. З боку Худайнатова це був далекоглядний крок, оскільки тепер допомагає обходити санкції.

Едуард Худайнатов

Coral Seas Villas

Серед численних зарубіжних активів російського алюмінієвого короля Олега Дерипаски міжнародний холдинг журналістів-розслідувачів OCCRP на Кіпрі знайшов віллу й офісні приміщення з оцінковою вартістю відповідно 650 тис. USD та 3 млн USD. Офіси знаходяться у найбільш імпозантному хмарочосі Кіпру The Oval, а вілла – в місцевості Куклія, неподалік однієї з туристичних родзинок Кіпру – бухти Афродіти. Відповідно й комплекс дорогих резиденцій, які тут збудували, називається Aphrodite Hills. І, схоже, що у Дерипаски (чи близьких членів його команди) тут не одна вілла. Серед мешканців ВІП-селища ми виявили 19-річного московського студента і кіпріота за паспортом Петра Мухамедшина. Йому належить будинок за адресою Achaion 41. Оскільки його параметри не збігаються з зображенням на сайті OCCRP, то мова йде про дві різні будівлі. До чого тут Дерипаска? А до того, що свого часу нерухомість у США він оформив на Олега Мухамедшина, директора зі стратегії і розвитку компанії "РусАл" (детальніше ми писали про це у статті Прецедент Дерипаски: чи так буде з кожним). Так-от юний Петро Мухамедшин є сином того самого Олега Мухамедшина. Відтак постає резонне питання, чи вказаний будинок належить йому чи його босові.

Олег Дерипаска

The Oval



Депутат Держдуми Валерій Гартунг, котрий водночас є й власником низки машинобудівних підприємств у РФ (Челябінський ковальсько-пресовий завод, Уральська компанія будівельних кранів та ін.), свій дім на Кіпрі записав на сина Дмитра. Особняк з басейном знаходиться у тихій місцевості Агіос Тихонас поблизу Лімасола за адресою 38 Artemidos. Восени 2022-го заводи родини Гартунгів оголосили додатковий набір працівників для виконання оборонного замовлення. Вони, зокрема, виробляють тягачі для військової гусеничної техніки, деталі для танків тощо.

Зовсім неподалік в котеджному містечку Amathusa Coastal Heights має віллу власник групи компаній "Дело" Сергій Шишкарьов. Раніше він теж засідав у Держдумі, цілих три терміни, але зараз віддає перевагу зароблянню грошей. Його основний бізнес – це залізничні перевезення, в основному через порт Новоросійськ, де у нього свої зерновий та контейнерний термінали. Компанії Шишкарьова причетні до вивезення краденого зерна з України. А ще одна з його фірм володіє кількома земельними ділянками під Геленджиком, які тепер займає знаменитий "палац Путіна" і прилегла до нього територія..

Андрій Молчанов теж колись (до 2017 року) був депутатом, щоправда, у Раді Федерації. Зараз він один з найбільших гравців у будівельному бізнесі РФ, завсідник тамтешнього переліку Forbes 100, власник холдингу ЛСР. Його вітчим Юрій Молчанов є близьким знайомим Путіна. Вони обидва вихідці з КГБ, обидва курували міжнародні зв’язки у Ленінградському університеті. Пізніше Молчанов-старший працював заступником губернатора Санкт-Петербурга й допоміг прийомному синові розвинути власну справу. Торік в Андрія Молчанова арештували активи в Україні – Обухівський бетонний завод "Аерок". А от кіпрську віллу Молчанова не арештували – вона розташована у селищі Пейя, вул. Dervenakion. Не відібрали у нього й кіпрський паспорт, отриманий у 2017 році.

У лютому 2023-го свою кіпрську нерухомість несподівано засвітила російська державна авіакомпанія "Аэрофлот". На її сайті з’явилося повідомлення про продаж з-поміж іншого багатоквартирного будинку у місті Ларнака, ринкова вартість якого оцінюється в 1 945 000 євро. Дім не новий, збудований ще у 1990 році, тож потребує капітального ремонту. Зате розташований у центральному районі Скала (Shakespeare Street), за 500 м від пляжу. Налічує 24 квартири загальною площею понад 2 тисячі кв. м. А ще до нього додається земельна ділянка на 834 квадрати. Було б скандально, якби кіпрська влада нині дозволила "Аэрофлоту" спокійно продати це майно. Замість накласти на нього арешт.

Ті, хто мав би потрапити під санкції

Російський банк ВТБ, який часто неформально називають "банком Кремля", внесений у всі можливі санкційні списки. Але під персональні обмеження потрапив лише його керівник Андрій Костін. Натомість інші топменеджери банку можуть і досі спокійно користуватися своїми активами за кордоном, зокрема й на Кіпрі. Наприклад, у тому ж комплексі Coral Seas Villas, де час від часу живе дружина Едуарда Худайнатова, придбали собі будинки і віце-президент ВТБ Віталій Бузоверя, член правління банку Вікторія Вануріна, генеральний директор підрозділу "ВТБ Капитал" Олексій Яковицький. Натомість заступник директора компанії "ВТБ-Лизинг" Анатолій Воронецький має віллу у тому ж комплексі Aphrodite Hills, що й Олег Дерипаска. Колишній менеджер ВТБ, а нині генеральний директор кіпрського банку RCB Кіріл Зімарін є власником апартаментів у селищі Параклізія поблизу Лімасола. Зімарін відіграв ключову роль у тому, щоб вивести кіпрські активи ВТБ від санкцій. 24 лютого 2022 року компанії, номінальним власником яких він є, викупили 46,29% RCB, які до того належали російському банку ВТБ. Оскільки і компанії-покупці і сам Зімарін мають кіпрську резиденцію, то кіпрський банк продовжує працювати, бо де-юре він уже не має жодного стосунку до РФ, хоч уся ця його незалежність шита білими нитками.

Андрій Костін

Як не дивно, з-поміж десятків російських олігархів, проти яких у світі уже набрали чинності санкції, не знайшлося місця найбагатшій жінці Росії Олені Батуріній, ексдружині покійного мера Москви Юрія Лужкова. Торік вона завершила будівництво елітного житлового комплексу Symbol Residence на першій лінії біля моря в Лімасолі. Квартири в цьому будинку мають площу по 350 квадратних метрів. За оцінками ріелторів, забудовник інвестував у цей проєкт орієнтовно 40 мільйонів євро.

Ниточки до найвищих кремлівських еліт ведуть від ще одного кіпрського забудовника родом із Росії – Сергія Козлова. Колишній співробітник посольства РФ на Кіпрі й довірена особа попереднього керівника російського МЗС Євгенія Примакова, він став першим росіянином, хто зареєстрував будівельну компанію на Кіпрі – Lemestia Developers Limited. Тепер таких фірм у нього разом з дружиною і сином з десяток. Як стверджують автори розслідування з видання Cyprus Daily News, саме через ці фірми верхівка зовнішньополітичного відомства РФ володіє нерухомістю на Кіпрі (це і вдова та донька Примакова, і нинішній міністр Сергій Лаврова, і його спікерка Марія Захарова та ін.). Зокрема, йдеться про ЖК Marathon Beach на вул. Amothountos у Лімасолі. Але не тільки. Зараз, скажімо, компанія Козлова Halemo Limited будує у курортному селищі Пиргос 44-квартирний комплекс Meridien Plaza з тенісним кортом і басейном.

Колишня дружина олігарха Романа Абрамовича, мати 5 його дітей, – Ірина Абрамович (Маландіна) придбала апартаменти у найвищій споруді кіпрської столиці – будинку 360 Nicosia, зведеному у 2020 році. Усього він має 34 поверхи. Ірина Абрамович вибрала собі 19-й.

Ірина Абрамович

360 Nicosia

Андрій Кліновський, зять колишнього віцепрем’єра російського уряду Михайла Касьянова і великий російський землевласник у популярному серед олігархів районі Рубльовського шосе (Підмосков’я), на Кіпрі має квартирку у житловому комплексі Azur Residence (Vasileos Georgiou I, 48a/1). Це практично в центрі Лімасола на березі моря.

Майже поряд, на Vasileos Georgiou I, 62, квартирою володіє Юрій Ободовський, у минулому один з тендерних королів РЖД (російської залізниці), бізнес-партнер колишнього керівника цієї держкомпанії Володимира Якуніна й сім’ї "путінських гаманців" Ротенбергів.

Фінансовий директор Сахалінського морського пароплавства Аркадій Кукін володіє приморським будинком в районі Пареклізія. Голова правління "Экспобанка" Ігор Кім має маєток у селищі Цада. Квартири в Лімасолі придбали сім’я Володимира Перекрьостова, власника авіакомпанії S7; Йосиф Сандлер, засновник нафтотранспортної компанії "Трансбункер"; Олександр Занадворов, власник торгового центру "Охотный ряд" на Манєжній площі Москви. А ще один російській ритейлер Сергій Ломакін (в Україні відомий тим, що колись розвивав мережу дешевих взуттєвих маркетів "Центробувь") купив собі кіпрський футбольний клуб Pafos з усією його інфраструктурою відповідно.

Перелічені вище об’єкти – це лише крапля в морі російської нерухомості на Кіпрі. Для розслідувачів тут ще поле неоране роботи. Але навіть ця крапля сумарно тягне на кілька десятків мільйонів євро, які потенційно можуть бути відчуженими у фонд репатріацій Україні.