Китай може викупити або збільшити частки в російських енергетичних компаніях, - Bloomberg
Пекін розглядає можливість придбання або збільшення часток у російських енергетичних і сировинних компаніях
Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на анонімні джерела.
Китай може придбати або збільшити частки у російських енергетичних і сировинних компаніях, таких як газовий гігант "Газпром" і виробник алюмінію United Co. Rusal International PJSC.
За інформацією видання, Пекін веде переговори зі своїми державними компаніями, включаючи China National Petroleum Corp., China Petrochemical Corp., Aluminum Corp. China і China Minmetals Corp. про можливості для потенційних інвестицій в російські компанії або активи.
Обговорення знаходяться на ранній стадії і не обов’язково призведуть до угоди. За даними окремих джерел, переговори між китайськими та російськими енергетичними компаніями уже почалися.
Війна, яку розв'язала Росія в Україні, посилила тиск на Пекін, щоб забезпечити імпорт, оскільки ціни на енергоносії, метали та продовольство різко зросли до безпрецедентного рівня. Зазначається, що Китай пообіцяв продовжувати нормальні торговельні відносини з Росією, незважаючи на масовий вихід європейських та американських компаній із країни.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.28
Купівля 29.28Продаж 30.33
-
EUR
Купівля 32.23Продаж 33.78
- Актуальне
- Важливе