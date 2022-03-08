Китай може викупити або збільшити частки в російських енергетичних компаніях, - Bloomberg

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на анонімні джерела.



Китай може придбати або збільшити частки у російських енергетичних і сировинних компаніях, таких як газовий гігант "Газпром" і виробник алюмінію United Co. Rusal International PJSC.



За інформацією видання, Пекін веде переговори зі своїми державними компаніями, включаючи China National Petroleum Corp., China Petrochemical Corp., Aluminum Corp. China і China Minmetals Corp. про можливості для потенційних інвестицій в російські компанії або активи.



Обговорення знаходяться на ранній стадії і не обов’язково призведуть до угоди. За даними окремих джерел, переговори між китайськими та російськими енергетичними компаніями уже почалися.



Війна, яку розв'язала Росія в Україні, посилила тиск на Пекін, щоб забезпечити імпорт, оскільки ціни на енергоносії, метали та продовольство різко зросли до безпрецедентного рівня. Зазначається, що Китай пообіцяв продовжувати нормальні торговельні відносини з Росією, незважаючи на масовий вихід європейських та американських компаній із країни.



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