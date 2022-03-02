Китай не приєднається до західних санкцій проти Росії
Китай не приєднається до санкцій Заходу проти Росії за повномасштабне вторгнення в Україну
Про це заявив банківський регулятор Китаю, повідомляє Reuters.
Країна неодноразово критикувала санкції Заходу та називала їх "незаконними" та "односторонніми".
Китай відмовився засудити повномасштабне вторгнення Росії в Україну.
"Що стосується фінансових санкцій, ми їх не схвалюємо, особливо санкції в односторонньому порядку, тому що вони погано працюють і не мають правових підстав", - заявив голова Комісії з регулювання банківської та страхової діяльності Китаю Го Шуцін.
"Ми не будемо брати участь у таких санкціях. Ми будемо продовжувати підтримувати нормальні економічні та торговельні обміни з відповідними сторонами", - сказав він.
За його словами, вплив санкцій на економіку та фінансовий сектор Китаю поки не надто значний, і загалом вони не матимуть великого впливу на КНР навіть у майбутньому.
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