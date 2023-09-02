Китай не засуджуватиме агресію РФ проти України, але й надалі дотримуватиметься нейтралітету, - Майкл Макфол

Про це він сказав в інтерв'ю Еспресо.

За словами Макфола ставлення китайського уряду до російського повномасштабного вторгнення в Україну залишається неоднозначним та незрозумілим, оскільки президент РФ Володимир Путін та голова Китаю Сі Цзіньпін мають тривалу історію стосунків.

"Путін та Сі мають довгі стосунки протягом тривалого часу. Це такий автократичний альянс проти демократичного світу - звичайно, йдеться не про формальний альянс, а про партнерство, яке в першу чергу підживлюється антагонізмом по відношенню до США", - сказав він.

Проте, посол залишився враженим поміркованістю підтримки РФ Китаєм. Він вважає, що Сі Цзіньпін не підтримує війну.

"Сі Цзіньпін не підтримує війну. Лише шість чи сім країн підтримали Путіна і Росію на Генеральній Асамблеї ООН, і Китай не був серед них. Він утримується. По-друге, Китай не надає військової допомоги. Він дуже обережно поводиться, бо хоче уникнути санкцій. Звичайно нам потрібно більше старатися в цьому напрямку, однак зважаючи на те, що китайський лідер навіть у 2014 не визнав анексію Криму, те, як мало Китай зробив для Росії викликає подив", - зазначив Макфол.

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Посол додав, що президент України та дипломати ведуть "розумну дипломатію з Китаєм". На його думку, це утримує Китай на узбіччі.

"Я був би радий, якби Китай підтримав Захід і засудив цю війну. Але не думаю, що це станеться. Втім, підтримувати китайський нейтралітет - це дуже гідна мета, яку вдалось досягти українській дипломатії", - підсумував він.